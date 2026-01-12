تمهیدات ترافیکی مراسم تجمع مردمی محکومیت اغتشاشات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برابر اعلام سازمان تبلیغات اسلامی در اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و حمایت قاطع از نیروهای حافظ نظم و امنیت و محکومیت اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی در برخورد با عاملان این اقدامات تجمع مردمی از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه در میدان انقلاب با حضور خودجوش اقشار مردمی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اجرای زمان این طرح ترافیکی اعلام کرد: بدین منظور محدودیت‌های تردد، از ساعت ۱۱ امروز در سه حلقه اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مرحله اول این طرح ترافیکی ادامه داد: در طول خیابان آزادی حدفاصل تقاطع زارع تا میدان انقلاب در هر دو مسیر، طول خیابان انقلاب اسلامی از تقاطع ولیعصر (عج) تا میدان انقلاب در هر دو مسیر، طول خیابان کارگر از تقاطع جمهوری اسلامی تا بلوار کشاورز، کلیه معابر شمالی و جنوبی در خیابان آزادی و انقلاب در محدوده مراسم یک تقاطع مانده به خیابان آزادی و انقلاب محدودیت تردد وجود دارد.

موسوی پور با اشاره به مرحله دوم طرح گفت: از شمال در بلوار کشاورز، از شرق در خیابان ولیعصر از جنوب در خیابان جمهوری اسلامی و از غرب خیابان توحید و نواب محدودیت تردد اعمال می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مرحله سوم طرح از شمال در خیابان فاطمی، و خیابان کریمخان، از شرق در خیابان فردوسی، میدان فردوسی و خیابان سپهبد قرنی، از جنوب خیابان جمهوری اسلامی از غرب خیابان بهبودی و بزرگراه یادگار امام (ره) به اجرا گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت های توقف افزود: ممنوعیت توقف در خیابان آزادی حدفاصل خیابان زارع تا میدان انقلاب در هر دو مسیر، خیابان انقلاب اسلامی از تقاطع قدس تا میدان انقلاب در هر دو مسیر، خیابان کارگر حدفاصل نظری تا میدان انقلاب و در ادامه تا خیابان فرصت در هر دو مسیر، کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متری اجرا می شود.

وی افزود: بر اساس شرایط ترافیکی و حضور مردم در خیابان آزادی از تقاطع توحید به سمت شرق، خیابان انقلاب از میدان فردوسی به سمت غرب، خیابان کارگر از تقاطع جمهوری به شمال و خیابان کارگر شمالی از بلوار کشاورز به جنوب نیز محدودیت ترافیکی اعمال می شود.