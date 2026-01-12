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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۷

خبر خوب ارزی؛ افت قیمت دلار رسمی به ۵۰۰۰ تومان رسید

خبر خوب ارزی؛ افت قیمت دلار رسمی به ۵۰۰۰ تومان رسید

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ فعال است و نرخ رسمی دلار اسکناسی و حواله به ترتیب با افت ۵۲۷۳ تومانی نسبت به سقف قیمتی، ۱۲۷,۲۳۳ تومان و ۱۲۳,۵۲۷ تومان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به روز کاری قبل کاهشی بود و به ترتیب با افت ۲۴۴۴ و ۲۳۷۲ تومانی به ترتیب با نرخ‌های ۱۲۷ هزار و ۲۳۳ تومان برای اسکناس و ۱۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان برای حواله دلار معامله شد.

نمودار زیر تغییرات قیمتی اسکناس و حواله دلار را طی ۷۰۰ روز گذشته به ترتیب با خطوط آبی و نارنجی نشان می‌دهد که خود حاکی از افت بیش از ۵۰۰۰ تومانی در نرخ دلار است.

خبر خوب ارزی؛ افت قیمت دلار رسمی به ۵۰۰۰ تومان رسید

قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افت ۲۸۵۶ تومانی، به مبلغ ۱۴۸ هزار و ۷۲۱ تومان رسیده و نرخ حواله یورو نیز با افتی مشابه، ۱۴۴ هزار و ۳۸۹ تومان اعلام شده است.

درهم امارات نیز در بازار ارز تجاری، با افت ۶۶۵ تومانی نسبت به روز قبل در قیمت ۳۴ هزار و ۶۴۵ تومان برای اسکناس و با افتی مشابه در نرخ حواله، به قیمت ۳۳ هزار و ۶۳۵ تومان برای حواله معامله شد.

جدول نرخ اسکناس

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD ۱,۲۶۰,۸۸۵ ۱,۲۷۲,۳۳۶ -۲۴,۴۴۱
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴۳,۳۳۲ ۳۴۶,۴۵۰ -۶,۶۵۵
یورو EUR ۱,۴۷۳,۸۲۶ ۱,۴۸۷,۲۱۱ -۲۸,۵۶۸
روبل روسیه RUB ۱۵,۶۶۱ ۱۵,۸۰۳ -۳۰۴
یوان چین CNY ۱۸۰,۲۳۲ ۱۸۱,۸۶۹ -۳,۴۹۴
روپیه هند INR ۱۴,۰۳۶ ۱۴,۱۶۳ -۲۷۲
یکصد ین ژاپن JPY ۸۰۴,۳۹۸ ۸۱۱,۷۰۳ -۱۵,۵۹۲
یک هزار وون کره جنوبی KRW ۸۷۰,۷۳۲ ۸۷۸,۶۴۰ -۱۶,۸۷۹

نرخ رسمی حواله تمامی ارزها

نرخ رسمی حواله‌ای تمامی ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD ۱,۲۲۴,۱۶۰ ۱,۲۳۵,۲۷۸ -۲۳,۷۲۹
یورو EUR ۱,۴۳۰,۸۹۹ ۱,۴۴۳,۸۹۴ -۲۷,۷۳۷
پوند انگلیس GBP ۱,۶۴۹,۰۶۸ ۱,۶۶۴,۰۴۴ -۳۱,۹۶۶
درهم امارات متحده عربی AED ۳۳۳,۳۳۲ ۳۳۶,۳۵۹ -۶,۴۶۱
یوان چین CNY ۱۷۴,۹۸۳ ۱۷۶,۵۷۲ -۳,۳۹۲
یکصد دینار عراق IQD ۹۳,۴۲۹ ۹۴,۲۷۷ -۱,۸۱۱
یکصد ین ژاپن JPY ۷۸۰,۹۶۸ ۷۸۸,۰۶۱ -۱۵,۱۳۸
ریال عمان OMR ۳,۱۸۰,۳۰۹ ۳,۲۰۹,۱۹۲ -۶۱,۶۴۷
روبل روسیه RUB ۱۵,۲۰۵ ۱۵,۳۴۳ -۲۹۵
لیر ترکیه TRY ۲۸,۴۴۲ ۲۸,۷۰۰ -۵۵۱
یک هزار وون کره جنوبی KRW ۸۴۵,۳۷۲ ۸۵۳,۰۴۹ -۱۶,۳۸۷
روپیه هند INR ۱۳,۶۲۶ ۱۳,۷۵۰ -۲۶۵
دلار کانادا CAD ۸۸۵,۱۰۶ ۸۹۳,۱۴۴ -۱۷,۱۵۶
دلار استرالیا AUD ۸۲۳,۴۵۵ ۸۳۰,۹۳۳ -۱۵,۹۶۲
فرانک سویس CHF ۱,۵۳۶,۳۶۵ ۱,۵۵۰,۳۱۸ -۲۹,۷۸۱
کرون سوئد SEK ۱۳۳,۳۵۴ ۱۳۴,۵۶۵ -۲,۵۸۵
کرون نروژ NOK ۱۲۱,۴۱۹ ۱۲۲,۵۲۲ -۲,۳۵۳
کرون دانمارک DKK ۱۹۱,۴۸۹ ۱۹۳,۲۲۸ -۳,۷۱۲
ریال قطر QAR ۳۳۶,۳۰۸ ۳۳۹,۳۶۲ -۶,۵۱۹
ریال عربستان SAR ۳۲۶,۴۴۲ ۳۲۹,۴۰۷ -۶,۳۲۸
دیناربحرین BHD ۳,۲۵۵,۷۴۶ ۳,۲۸۵,۳۱۴ -۶۳,۱۰۹
دینار کویت KWD ۳,۹۸۴,۳۶۶ ۴,۰۲۰,۵۵۱ -۷۷,۲۳۳
یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۳۴,۸۴۷ ۴۳۸,۷۹۶ -۸,۴۲۹

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

  • نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.
  • بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

افت ۵۲۷۳ تومانی نرخ اسکناس دلار رسمی از سقف ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومانی دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ (دوشنبه هفته گذشته) و افزایش حجم معاملات ارزی به بی‌سابقه ترین سطح ۲۹۸ میلیون دلار در یک روز، نشانه‌ای از آرامش‌زدن در بازار ارز ایران است. ارزش مبادلات کل از مرز ۰.۶ میلیارد دلار نیز طی دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته عبور کرده و نشان‌دهنده اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید است.

این تحولات می‌تواند نرخ ارز رسمی را تثبیت کرده و فشارهای سفته‌بازانه را کاهش دهد. انتظار می‌رود این روند به بازار غیررسمی نیز اثر بگذارد و با کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای روانی، شاهد تعدیل نرخ‌ها در بازار آزاد باشیم. این موضوع می‌تواند سیگنال مثبتی برای ثبات اقتصادی و تقویت صادرات باشد.

بانک مرکزی در روز یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد میانگین معاملات در بازار ارز تجاری پس از اجرای سیاست‌های ارزی جدید ۳۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تقویت عرضه ارز از سوی شرکت‌های عرضه کننده است.

همچنین از روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴، معاملات مستقیم از سر گرفته شده و به کارگزاران اجازه ثبت سفارش بازرگانان داده شده است. بانک‌های عامل از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ به ثبت سفارش صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه ارز تجاری پرداخته‌اند.

حجم معاملات ارزی در مرکز مبادله ایران در هفته گذشته به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید مبادلاتی است.

کد مطلب 6719585
علی فروزانفر

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    نظرات

    • ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      538 22
      پاسخ
      خنده داره، سه برابر شده بعد دو هزار ارزان میشه خبر خوب
      • ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
        255 15
        ارزان نشده، اصلا معامله ای انجام نمی شود، همه بازارها تعطیل هستند! بگذارید اینترنت برگردد، قیمت مشخص خواهد شد! نرخ تتر قیمت واقعی دلار هست
    • ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      348 12
      پاسخ
      مثلاً خیلی خوبه الآن قیمتش
      • دلاری ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
        150 9
        کی میتونه به این قیمت دلار رو بخره؟ همین الان هرکی بخواد بخره زیر ۱۴۵ تومن نمیتونه پیدا کنه،
    • رضا ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      465 33
      پاسخ
      بازار عملا بسته اس قیمت دلار رو از کجا آوردی؟ نت رو باز کن قیمت دلار ۱۵۰ رو میبینی
      • محمود ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
        65 539
        نت باز هست دیگه. از کجا پس اینجا داری مطلب مینویسی. اگه منظورت اینستاگرام و سایتهای مزخرف هست خدارا شکر بزار بسته باشه. من الان متوجه شدم که دارم زندگی میکنم از صبح با اینستاگرام کار میکردم و مریض شده بودم. ثروتمند هم نیستم ولی الان آرامش دارم
    • ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      437 33
      پاسخ
      لطفاً نت وصل کنید چه مسخره بازی راه انداختین
    • - ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      356 16
      پاسخ
      از کجا مطمئن باشیم؟ نت و وصل کنید ما خیلی ضرر کردیم یعنی چی اخه! همه کارمون تعطیل شده
    • هموطن ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      461 15
      پاسخ
      خجالت نمیکشین به دلار ۱۲۰۰۰۰ تومانی میگین خبر خوب !
    • علی ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      219 7
      پاسخ
      نمیدونم آخرش چی میشه
    • ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      341 16
      پاسخ
      مردم هزارتا بدبختی دارن تو ای اوضاع لطفاً نت را باز کنید ما کارمون با گوشی هست تو این شرایط اقتصادی دیگه نت رو بستین چیکار
      • سیترین ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
        185 6
        نت رو وصل کنید ما کارمون با اینترنت هست وضعتمون سخته دارید سخت ترش میکنید
    • جواداذری ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      275 16
      پاسخ
      اقایون نت کی باز میشه؟ واقعا بیچاره شدیم
    • ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      272 7
      پاسخ
      باشه باشه برو تو بازار ببین جایی باز هست که گوشه دلار رو نشونت بده قیمت پیشکش!
    • یک آدم ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      270 14
      پاسخ
      بنازم به این فتح قله جدید
    • امیرحسین ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      245 10
      پاسخ
      بازار کلا بسته است و شما چطور به این نرخ رسیدی . اینترنت رو باز کنید تا بازار فعال بشه و دلار نرخ اصلیش رو به شما نشون بده .
    • هومن ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      226 11
      پاسخ
      ۷۰ هزار تومان گرون میکنید بعد ۲۰ تومن ارزون می‌کنید؟
    • مهدی ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      125 3
      پاسخ
      دلار تو ۱۴۶ هست
    • ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      158 7
      پاسخ
      نت رو بستید بابت امنیت قبول چرا پیامک ها قطعه ، چرا اپلیکشن های داخلی امکان گفتگو نیست ؟
    • agah2034 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      277 11
      پاسخ
      زهی خیال باطل
    • mehrdad hamidi ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      115 48
      پاسخ
      خبر خوب این خواهد بود که پس از اصلاحات عمیق اقتصادی و غیر اقتصادی، حال مردم خوب بشه و همه با هم متحد باشند تا ناموس میهن پاسداری بشه و امنیت واقعی روحی روانی و اقتصادی و فرهنگی به کشورمون برگرده و چشم طمع چشم ناپاکان کور و از روی وظن زیبا و باستانی ما برداشته بشه.
    • ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      189 4
      پاسخ
      بدبختی ببین به کجا رسیده به دلار ۱۲۷ تومنی باید بگیم خبر خوب
    • srab ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      187 6
      پاسخ
      یک عمر منتظر همچین خبر خوبی بودم، باورم نمیشه، انگار رو ابرام
    • شهروند ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      112 4
      پاسخ
      شما راست میگی!
    • نگار ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      155 6
      پاسخ
      خبرخوب😂😂😂
    • محمد ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      117 4
      پاسخ
      نرخ دلار رسمی رو اصن دوباره اعلام کن هزار تومن. دلار بازار چنده؟ از کجا نرخ میاری وقتی نت بسته اس؟ کی میتونه حواله بزنه وقتی نت بسته اس؟ نت رو باز کنید تا قیمت دلار رو ببینید!
    • محمد ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      135 5
      پاسخ
      ۵ هزار تومان کاهش!؟ تو اصلا بگو ۵۰ هزار تومان! اصلا بگو تاجر بره از مرکز مبادلات دلار بگیره هزار تومان! مهم اینه که جنسش رو تو بازار بر مبنای دلار ۱۵۰ هزار تومان و حتی بیشتر ارائه میکنه
    • عبدالسارق همتی ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      104 3
      پاسخ
      ارزان کردم چه ارزانی ( همتی)
    • تنها ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      150 2
      پاسخ
      خجالت بکشید
    • ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      84 19
      پاسخ
      سلام خدا کنه دلار بشه ۵۰ هزار تومان تا مردم آروم بشن
    • سمیرا ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      155 6
      پاسخ
      یکی بگه نت رو کی باز میکنین
    • ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      130 6
      پاسخ
      الان این قیمت خوبه؟؟؟؟ خجالت نمیکشید اصن این خبرو میذارید؟؟؟؟
    • معترض ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      189 3
      پاسخ
      معنی خبر خوب رو هم فهمیدیم. تو رو خدا قبلش مقدمه چینی کنین، یهویی خبر خوب رو به آدم میدین یه وقت پس میفتیم ذوق مرگ میشیم.
    • ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      141 3
      پاسخ
      نت و وصل کنید
    • امین ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      145 3
      پاسخ
      من یه دلار با این قیمت ساختگی که دارید میگید میخوام. میشه بگید کجا میدن برم بگیرم؟
    • ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      117 6
      پاسخ
      چه خبر خوبی با حقوق بازنشستگی پونزده تومن؟!
    • حبیب ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      69 3
      پاسخ
      کمی به فکر مردم باشیم مشکلات حل میشود
    • ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      65 8
      پاسخ
      کاش قیمت طلا رو هم‌اعلام کنید تا زرگرها سرمون کلاه نزارن
    • خجالت ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      125 4
      پاسخ
      خجالت بکش دروغ نگو
    • پیام ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      146 7
      پاسخ
      نت رو باز کنید همینطوری از کار و زندگی افتادیم ... دلار آزاد امروز 158هزار تومنه
    • ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      69 0
      پاسخ
      کاری به اینکه خبر خوب هست یا نه ندارم ،اما مسخره هست دلار چند نرخی باشه . اساس اشکال قضیه هم در اینه که بانک مرکزی زیر نظر دولته و دولت در جهت رفع کسری بودجه هرکاری بخواد میکنه از نوسان گیری دلار تا افزایش اون . اساسا باید بانک مرکزی مستقل از دولت باشه مثل قوه قضاییه کما اینکه در کشورهای دیگه اینجوریه . و جالب اینه در جاهای دیگه دادگستری زیر نظر دولته و اینجا برعکس.
    • علی ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      105 0
      پاسخ
      در بازار تعطیل همتی پادشاه شده
    • آریا ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      37 15
      پاسخ
      امیدوارم راست باشه
    • ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      42 8
      پاسخ
      خدا قوت دلاور
    • ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      111 6
      پاسخ
      این چه مسخره بازیه اخه راه انداختین نت باز کنید کاسبیمون فلج شد
    • ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      77 2
      پاسخ
      کل بازار تعطیل هستش قیمت الکی میدید اصلا دلار ۱۰۰ هزار ارزون تر دارید بدید به مردم
    • علی ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      71 0
      پاسخ
      حالا این دلار که میگید ارزان شده که نشده دلار ۸۰ تومنی بوده چرا پیدا نمیشه کاکو ما همه سر کاریم هر روز مردم را بازی میدن
    • صرافی ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      35 83
      پاسخ
      من خودم صرافی دارم روزی صد نفر میان برای خرید ارز بریکس. ما باید دلار رو از معاملات خودمون حذف کنیم
    • عباس ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      52 4
      پاسخ
      کجا میدن بگیریم
    • ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      94 4
      پاسخ
      اینترنت را وصل کنید مصاحبه دارم
    • ابوالفضل ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      94 2
      پاسخ
      به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن
    • جواد ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      88 3
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید
    • ح ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      22 21
      پاسخ
      فکر کنم با حذف ارز ترجیحی ، کاسبان دلار هم اذیت بشن
    • امیر ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      91 3
      پاسخ
      اینترنت کلا قطع است. تمام بازار بسته است و هیچ معامله ای انجام نمیشه. اینکه این نرخ را از کجا اورده اند هم معلوم نیست. به محض اتصال اینترنت نرخ واقعی را متوجه خواهید شد
    • ناشناس ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      63 2
      پاسخ
      شما مختارید که هر چی دوست دارید اعلام کنید ولی قیمت واقعی رو اقتصاد تعیین میکنه
    • ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      119 4
      پاسخ
      زهی خیال باطل
    • محمود ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      27 61
      پاسخ
      باید در این شرایط چند تا اختلاس گر شیاد را در انتظار عموی طبق قوانین ومقررات اعدام کنه تا درس عبرتی بشه برای دیگر اختلاس کنندگان ،که متاسفانه ما نمی بینیم!؟وچند تا هم اغتشاشگر راهمین طور
    • ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      22 35
      پاسخ
      انشاءالله که اوضاع اقتصادی بهتر بشه و مردم هم بهره مند شوند
    • رستمی ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      71 5
      پاسخ
      از خوشحالی گریم گرفت
    • ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      76 2
      پاسخ
      خیلی امده پایین ، وای خدای من ، ما چقدر خوشبختیم
    • خزایی ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      85 1
      پاسخ
      50 تومن میکشیم بالا بعد 2 تومن میاریم پایین اسمشو میزاریم خبر خوب
    • ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      124 7
      پاسخ
      خیلی اومده پایین افرین . یکم دیگه بیادپایین به ۲۰۰هزار میرسه

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