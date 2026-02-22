۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۷

نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد

مرکز مبادله ایران نرخ رسمی ارزهای پرمعامله از جمله دلار، یورو، درهم، یوان و روبل را برای امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران نرخ رسمی انواع ارز را برای امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرد. بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۲۰ ریال تعیین شده است.

همچنین هر یورو با نرخ یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۳۶۳ ریال، درهم امارات ۳۷۳ هزار و ۵۱۱ ریال و یوان چین ۱۹۸ هزار و ۵۴۳ ریال قیمت‌گذاری شده است. نرخ حواله روبل روسیه نیز ۱۷ هزار و ۸۷۵ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها از سوی مرکز مبادله ایران و در چارچوب معاملات رسمی ارزی کشور اعلام می‌شود و مبنای تسویه بخشی از مبادلات تجاری و حواله‌ای قرار می‌گیرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

