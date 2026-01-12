به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی‌آبادی با اشاره به راهپیمایی امروز مردم مشهد و تشییع پیکر شهدای مدافع امنیت اظهار کرد: با عنایت به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، هم‌اکنون، لایه اول تردد به سمت حرم مطهر رضوی از میدان بسیج (فلکه برق) به سمت میدان بیت‌المقدس (فلکه آب) مسدود شد و از ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به معابر مذکور، ممانعت به عمل خواهد آمد.

رئیس پلیس راهور مشهد مقدس ادامه داد: از ساعت ۱۱ نیز، لایه دوم تردد به سمت حرم مطهر رضوی شامل میدان شهدا - خیابان آیت‌الله شیرازی - حرم مطهر رضوی، میدان شهدای گوهرشاد - خیابان نواب صفوی - حرم مطهر رضوی و بولوار طبرسی - میدان شهدای قیام گوهرشاد - حرم مطهر رضوی با محدودیت ترافیکی و انسداد مسیر در صورت نیاز مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: این محدودیت‌ها تا نماز مغرب‌وعشا ادامه خواهد یافت و از شهروندان گرامی خواهشمندیم ضمن همکاری با پلیس، از تردد غیرضروری بپرهیزند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.