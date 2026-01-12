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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

ممنوعیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر شهدای امنیت در مشهد اعلام شد

ممنوعیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر شهدای امنیت در مشهد اعلام شد

مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد مقدس از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام‌رضا (ع)، ویژه مراسم تشییع پیکرهای شهدای امنیت در مشهد از ساعتی دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی‌آبادی با اشاره به راهپیمایی امروز مردم مشهد و تشییع پیکر شهدای مدافع امنیت اظهار کرد: با عنایت به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، هم‌اکنون، لایه اول تردد به سمت حرم مطهر رضوی از میدان بسیج (فلکه برق) به سمت میدان بیت‌المقدس (فلکه آب) مسدود شد و از ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به معابر مذکور، ممانعت به عمل خواهد آمد.

رئیس پلیس راهور مشهد مقدس ادامه داد: از ساعت ۱۱ نیز، لایه دوم تردد به سمت حرم مطهر رضوی شامل میدان شهدا - خیابان آیت‌الله شیرازی - حرم مطهر رضوی، میدان شهدای گوهرشاد - خیابان نواب صفوی - حرم مطهر رضوی و بولوار طبرسی - میدان شهدای قیام گوهرشاد - حرم مطهر رضوی با محدودیت ترافیکی و انسداد مسیر در صورت نیاز مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: این محدودیت‌ها تا نماز مغرب‌وعشا ادامه خواهد یافت و از شهروندان گرامی خواهشمندیم ضمن همکاری با پلیس، از تردد غیرضروری بپرهیزند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 6719663

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