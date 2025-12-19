به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توضیحات مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی با توجه شروع بارش برف و احتمال کولاک و برودت هوا و لغزنگی جاده‌ها و احتمال اختلال در جریان ترافیک از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب روز جاری از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود سفرهای غیر ضروری خود را به اوقات مناسب‌تری موکول کنند.

همچنین رانندگان قبل از شروع سفر گزارش آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها را از سامانه ۱۴۱ سایت ۱۴۱ و سامانه‌های معتبر دریافت کنند، ضمن تأکید جدی بر رعایت سرعت مطمئنه، خودروی خود را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده، از میزان سوخت کافی، صحت عملکرد چراغ‌ها، برف پاک کن‌ها، سیستم گرمایشی و ضدیخ و… اطمینان حاصل نموده، زنجیر چرخ، مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس گرم و پتو همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است علیرغم استقرار ۷۲ اکیپ راهداری در جاده‌ها، شرایط ترافیک بدلیل لغزندگی سطح راه و کولاک احتمال بروز اختلال متصور بوده و همکاری با عوامل پلیس راه و راهداران مورد انتظار است.