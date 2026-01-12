خبرگزاری مهر – مجله مهر: کشورمان دقیقاً مصداق بارز همان زخمی سربلند دوران‌ها است که همیشه از رخدادهای ناگوار پیروز و سربلند بیرون آمده است. از کفتارهایی که در کمین‌اند تا ضربه‌هایشان را محکم‌تر بزنند تا گروه‌های تروریستی که آشوب و اغتشاش را گسترش می‌دهند تا همه چیز را تخریب کنند اما کشور همیشه از این درگیری‌ها و گرفتاری‌ها سربلندانه بیرون آمده است و مردم همیشه مسیر درست را انتخاب کردند. یادم است با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان وقتی همبستگی و همدلی مردم در ششم تیر را شاهد بودم که چطور شانه به شانه هم مرهم زخم‌های یکدیگر بودند و از آن آزمون سخت نفس گیر به خوبی بیرون آمدند و دست هم را گرفتند حس غرور در وجودم شعله‌ور می‌شود. از آن اتفاقاتی که اوایل انقلاب کشورهایی همچون آمریکا به ضرب و زور مراکز تبلیغاتی‌اش سعی داشت این انسجام و همبستگی ملی را توسط گروهک‌های تروریستی تضعیف کند، تا در دهه‌های بعد همانند دهه ۷۰ که با جنگ نرم می‌خواست فضای عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. یا در حال حاضر که با شبکه‌های اجتماعی و عوامل صهیونی سعی دارند عملیات روانی و جنگ نرم را مهندسی کنند ولی در مقابل تمام این نفوذها، آشوب‌ها، دروغ پراکنی‌ها، اغتشاش‌ها پاسخ مردم یک کلمه بوده است انسجام. انسجام ملی و وحدت همگانی در برابر دشمن متخاصم.

انسجام ملی، همان چیزی که امروز در برابر آشوب‌ها و اغتشاشات این چند روز اخیر می‌بینیم که مردم یکپارچه و همدل و منسجم ایستاده‌اند تا وطن کمر خم نکند، تا وطن اگر زخمی شود مرهم آن باشند و نگذارند دشمن با جنایت‌هایش خم به ابروی کسی بیارد.

وقتی مردم را در این جمعیت می‌بینم که در محکومیت اقدامات اغتشاشگران فریاد «الله اکبر» برمی‌آورند به این تفکر پایبند می‌شوم که هر چقدر دشمن با حملات وحشیانه و جنایتکارانه مردم را بمباران کنند یا به وسیله گروه‌های تروریستی در مرعوب کردن ملت ایران تلاش کنند قطعاً و بدون شک به خطا رفته‌اند چون وطن‌مان ایران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سرمایه را دارد سرمایه‌هایی همچون اعتماد اجتماعی، همبستگی ملی و ظرفیت‌های انسانی که در سخت‌ترین و دهشتناک‌ترین شرایط هم عقب‌نشینی نکردند در برابر ظلم و استبداد ایستادند، جلوی منافق و دشمن را گرفتند و موج‌های تفرقه‌افکن را از سر راه برداشتند تا وطن، وطن بماند.

اتحاد مثال‌زدنی فقط مختص ملت ایران است

ما در این تجمع شاهد همدلی و همبستگی مردمی هستیم که قطعاً دشمنان از درک آن عاجز هستند، چون پدیده انسانی و هماهنگ و هم‌آهنگ را شاهد هستیم که مردم به صورت خودجوش در برابر تجاوز و تهدید آشوبگران ایستادند، این روزها ما راوی مردمی مقاومی شدیم که تک تک‌شان صدای مقاومت شده‌اند.

با این اتحادی که از ملت ایران روبه‌رو هستیم کاملاً واضح است که اتحاد آنها در هیچ دوره‌ای واکنشی زودگذر و هیجانی و نمایشی نبوده بلکه این «اتحاد» منشی است که از سنت ما برخاسته و نسل به نسل منتقل شده است. این اتحاد همه جا دیده می‌شود از امروز که مردم به قیام پر شور علیه آشوبگران و اغتشاشگران برخاسته‌اند تا همبستگی‌شان در جنگ ۱۲ روزه، از بلایای طبیعی رودبار و گلستان تا تا جنگ تحمیلی و… چون دیده‌ایم که هر بار خطری کشورمان را تهدید کرده مردم با اتحاد بهم نزدیک‌تر شدند چون همه ملت یک‌صدا معتقدند وطن جان ماست.

میان مکر موساد مدافع وطن باش

مردم ما هیچ وقت فریاد روزهایی که رژیم اشغالگر و کودک کش به کشورمان حمله کردند یادشان نخواهد رفت که می‌گفتند ما «ذوالفقار علی‌ایم» همان جوانانی که بدون اینکه صدایشان بلرزد یا پایشان بلغزد همان جوانانی که فریاد می‌زدنند آزاده باشید و بلند بگویید مرگ بر صهیونیسم حالا قرآن در دست گرفتند و شعار «مرگ بر منافق»، «مرگ بر منافق وطن فروش»، «مرگ بر اسرائیل و آمریکا»، «میان مکر موساد مدافع وطن باش»، «جانم فدای رهبرم، این‌همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» می‌دهند.

شعار هر ایرانی توقف گرانی

خیلی از شعارهایی که روی مقوا نوشته شده بود خواسته عموم مردم را می‌رساند، نوشته بودند «شعار هر ایرانی توقف گرانی» یعنی همچنان اعتراض خود را نسبت به گرانی و وضعیت اقتصادی داشتند اما معلوم بود که با حضورشان در این تجمع نشان دهنده این امر بود که حساب‌شان را از آشوبگران و اغتشاشگران جدا کرده‌اند.

عده‌ای هم نوشته بودند که تنها در حمایت از رهبر انقلاب آمده‌اند، درست است که نسبت به وضعیت موجود و گرانی معترض هستند و از عملکرد دولت ناراضی، ولی رهبرشان را تنها نخواهند گذاشت.

خیلی‌ها هم در شعارهایشان از ایستادگی و تودهنی‌شان به دشمن نوشته بودند «جنگ است، فرزندان آرش تیر بردارید.»

اما در این میان حضور افراد دهه ۴۰ و ۵۰ هم بی‌شمار بود و حرف‌شان این بود که ملت ایران در سال ۱۳۵۷ پهلوی را به زباله‌دان ریخت هیچ عاقلی استفراغ خود را دوباره نمی‌خورد.

البته در این میان، سس‌های خرسی که در دستان مردم هم بود خود گویای همه چیز بود.

این اجتماع مردمی یک مسیر تاریخی را روایت می‌کند، راهی که امروز با فریاد عدالت‌خواهی از میان آتش برافروخته از جنگ ۱۲ روزه می‌گذرد و نسلی که ایستاده است دیگر با هیچ تصویری، با هیچ وعده‌ای، فریب نخواهد خورد نسلی که با فریادش می‌گوید «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد» دیگر با هیچ حمله منافق و دشمنی و تروریستی مماشات نخواهد کرد.