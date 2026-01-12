به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پایانی تجمع بزرگ محکومیت تخریب‌گران و عناصر تروریست و داعشی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی منتشر شد.

متن قطعنامه پایانی تجمع بزرگ محکومیت تخریب‌گران و عناصر تروریست و داعشی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



دشمنان کینه‌توز و پلید ایران‌اسلامی به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی در چند روز گذشته به بهانه نارضایتی‌های اقتصادی، مزدوران سازمان‌یافته و داعشی‌های آموزش‌دیده و مسلح خود را به میدان آورده و با تغییر میدان از مطالبه به بحران و کشته‌سازی هدفمند، تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش‌زدن خودروهای امدادی، ضرب و شتم ناجوانمردانه حافظان نظم و امنیت و با نشانه گرفتن مقدس‌ترین ارزش‌های اسلامی و جسارت به ساحت قرآن کریم، پرچم مقدس ایران، مساجد، حسینه‌ها، بقاع متبرکه و سوءاستفاده از هیجانات جوانان و نوجوانان، اتحاد مقدس ملت ایران را که پس از پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، شگرد دشمنان را نقش بر آب کرده بود، با هدف برافروختن جنگ داخلی و فراهم‌سازی زمینه دخالت خارجی نشانه گرفتند.



اینک ما شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای والامقام و قدردانی از هوشمندی ملت شریف ایران و نیروهای انتظامی و امنیتی، اعلام نفرت و انزجار از اقدام ننگین تروریست‌ها و مزدوران از نفس افتاده، خشم انقلابی خود را از این‌گونه جنایات و خباثت‌ها اعلام و با فریادهای کوبند و شعار الله اکبر خامنه‌ای رهبر، مطالبات و مواضع رسمی خود را اعلام می‌کنیم:



ما شرکت کنندگان در این اجتماع، طغیان عناصر اجیر شده و تروریست‌های مسلح و تخریب‌گران و توهین‌کنندگان به ساحت مقدس قرآن کریم و آتش‌زنندگان مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، مراکز درمانی و اموال عمومی و به شهادت‌رساندن جمعی از مردم بی‌گناه را محکوم و اعلام می‌کنیم که عناصر پلید و جانیان داعشی آمریکایی صهیونیستی را با دست قدرتمند نیروهای نظامی و امنیتی از ساحت خیابان‌هایی که مزین به نام مقدس شهداست، از لوث وجود کثیف آنان پاک می‌کنیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم محاربین و تروریست‌های اجاره‌ای را که در چند روز گذشته به مقدسات این ملت اهانت کردند، به اشد مجازات برساند.



ما شرکت کنندگان در این اجتماع عظیم مردمی، هرگونه مداخله دولت‌های بیگانه و دشمنان قسم‌خورده ملت غیور ایران اسلامی، اظهارات وقیحانه ترامپ قاتل و بیانیه اتحادیه کشورهای اروپایی را محکوم می‌کنیم و آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم خون‌های به ناحق ریخته شده می‌دانیم و ضمن محکومیت اقدام نابخردانه سه کشور اروپایی، از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌خواهیم با طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی از حقوق مشروع ملت ایران، دفاع و دخالت‌های مزورانه آن‌ها در حمایت از تروریست‌های داخلی را تا حصول نتیجه، پیگیری کنند.



ما ملت بصیر و متحد ایران بر این باوریم که مطالبات به حق مردم در حوزه معیشت باید به صورت مناسب پاسخ داده شود؛ با اتخاذ تدابیر مناسب، بهبود زندگی و معیشت مردم در اولویت تصمیمات کشور قرار گیرد و با محتکرین و مفسدین اقتصادی با قاطعیت برخورد شود.



ما ملت یکپارچه ایران اسلامی، ضمن ابراز همدردی با مردم آسیب‌دیده به‌خصوص خانواده شهدا و جان‌باختگان این اغتشاشات، قاطعیت و تدبیر فرماندهی انتظامی و نهادهای امنیتی، مأموران و حافظان امنیت مردم و کشور در برخورد با آشوبگران را تحسین و از مجاهدت سربازان گمنام امام زمان، عجل‌الله‌فرجه‌الشریف، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و بسیجیان مخلص در خط مقدم مبارزه با برهم‌زنندگان نظم جامعه، قدردانی می‌کنیم و از خادمان واقعی ملت خواستاریم با تروریست‌های اجاره‌ای که قصد دارند با حرکات ایذایی، کشور را به آشوب بکشند و زمینه تجزیه ایران و دخالت نیروهای خارجی را فراهم سازند، قاطعانه برخورد کنند.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی