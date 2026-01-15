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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

سردار رادان: میخ آخر بر تابوت تروریسم کوبیده شد

سردار رادان: میخ آخر بر تابوت تروریسم کوبیده شد

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه طی شب های گذشته شاهد آرامش و امنیت کم‌نظیری بودیم، گفت: با حضور آگاهانه مردم، میخ آخر بر تابوت تروریسم کوبیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنقل از فراجا ، سردار سرتیپ پاسدار "احمدرضا رادان" در قرارگاه امام علی(ع) که با حضور وزیر کشور تشکیل شد، گفت: به لطف خدا و با حضور آگاهانه مردم، می‌توان گفت میخ آخر بر تابوت تروریسم کوبیده شد و در حقیقت جانی دوباره مردم به نیروهای در میدان دادند. همکاری مردم در کنار نیروهای امنیتی، رمز این پیروزی بود.

وی ادامه داد: دیشب برخلاف شب‌های گذشته، شاهد آرامش و امنیت کم‌نظیری بودیم. در حقیقت مردم در کنار بچه‌های ما کاری کردن کارستان. خون شهیدان بسیجی، سپاهی و بچه‌های انتظامی ضامن این پیروزی بود و حضور مردم تضمین کننده این پیروزی شد. از همه مردم شریف ایران، از خانواده‌های شهدا و از تمامی نیروهای جان‌برکف نظامی و انتظامی صمیمانه تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6722348
محمد رضازاده

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