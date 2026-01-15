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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

اعزام کادر درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت برای خدمات‌رسانی در عمره مفرده

اعزام کادر درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت برای خدمات‌رسانی در عمره مفرده

تیمی از کادر بهداشتی و درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت با هدف خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله‌الحرام در قالب کاروان‌های حج عمره مفرده عازم کشور عربستان سعودی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ ۹ نفر از کادر بهداشتی و درمانی شامل پزشک، پرستار و تکنسین دارویی با هدف خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله‌الحرام در قالب کاروان‌های حج عمره مفرده سال ۱۴۰۴ به کشور عربستان سعودی اعزام شدند.

اعضای این تیم درمانی پس از طی کامل مراحل جذب، ارزیابی و مصاحبه‌های تخصصی و با هماهنگی واحد جذب و اعزام حج و عمره راهی این ماموریت معنوی شدند.

مرکز پزشکی حج و زیارت امیدوار است حضور این تیم متخصص که چهارشنبه، ۲۴ دی ماه به عربستان اعزام شدند، گامی موثر در ارتقای سطح خدمات سلامت و تامین آسایش زائران بیت‌الله‌الحرام در موسم عمره مفرده باشد.

*میثم خدادادی

کد مطلب 6722352

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