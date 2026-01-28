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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۵

جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور تا پایان سال برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور تا پایان سال برگزار می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت چهاردهم تا پایان سال و با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری شورای عالی فضایی کشور اظهار کرد: به‌منظور بررسی موضوعات فضایی و ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها، هر سال معمولاً یک جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. سال گذشته در دولت چهاردهم نخستین جلسه برگزار و امسال نیز دومین جلسه شورای عالی فضایی تا پایان سال تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در شورای عالی فضایی کشور، برنامه ۱۰ساله فضایی در افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ بررسی می‌شود و با توجه به اینکه سه سال از اجرای این برنامه گذشته است، لازم است گزارشی از وضعیت پروژه‌ها به رئیس‌جمهور و اعضای شورا ارائه شود تا در صورت نیاز، اصلاحات و بازنگری‌هایی در برنامه انجام گیرد.

سالاریه با اشاره به اینکه زمان دقیق برگزاری شورای عالی فضایی هنوز مشخص نشده و احتمالاً در بهمن یا اسفند خواهد بود، ادامه داد: بازیگران مختلفی در عرصه فضایی نقش دارند و لازم است نظرات همه آن‌ها درباره برنامه ۱۰ساله فضایی اخذ شود. در حال حاضر جلسات فنی به‌صورت منظم در حال برگزاری است و به‌صورت هفتگی نشست‌های متعددی با حضور مجموعه‌های سازنده پرتابگر و ماهواره، شرکت‌های ماهواره‌ساز و دستگاه‌های بهره‌بردار برگزار می‌شود تا نظرات آن‌ها جمع‌بندی شود و در نهایت نسخه اصلاحی برنامه تهیه و اعلام شود.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن برنامه، با دفتر رئیس‌جمهور مکاتبه خواهیم کرد و درخواست برگزاری جلسه خواهیم داد تا در بهمن یا اسفند ماه جلسه شورای عالی فضایی برگزار و توضیحات لازم ارائه شود.

کد مطلب 6723695
هنگامه فروغی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      تا پایان سال تحصیلی (شهریور 1405)؟ حالا چه عجله ای بود؟

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