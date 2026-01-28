حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری شورای عالی فضایی کشور اظهار کرد: بهمنظور بررسی موضوعات فضایی و ارائه گزارش پیشرفت پروژهها، هر سال معمولاً یک جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیسجمهور برگزار میشود. سال گذشته در دولت چهاردهم نخستین جلسه برگزار و امسال نیز دومین جلسه شورای عالی فضایی تا پایان سال تشکیل خواهد شد.
وی افزود: در شورای عالی فضایی کشور، برنامه ۱۰ساله فضایی در افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ بررسی میشود و با توجه به اینکه سه سال از اجرای این برنامه گذشته است، لازم است گزارشی از وضعیت پروژهها به رئیسجمهور و اعضای شورا ارائه شود تا در صورت نیاز، اصلاحات و بازنگریهایی در برنامه انجام گیرد.
سالاریه با اشاره به اینکه زمان دقیق برگزاری شورای عالی فضایی هنوز مشخص نشده و احتمالاً در بهمن یا اسفند خواهد بود، ادامه داد: بازیگران مختلفی در عرصه فضایی نقش دارند و لازم است نظرات همه آنها درباره برنامه ۱۰ساله فضایی اخذ شود. در حال حاضر جلسات فنی بهصورت منظم در حال برگزاری است و بهصورت هفتگی نشستهای متعددی با حضور مجموعههای سازنده پرتابگر و ماهواره، شرکتهای ماهوارهساز و دستگاههای بهرهبردار برگزار میشود تا نظرات آنها جمعبندی شود و در نهایت نسخه اصلاحی برنامه تهیه و اعلام شود.
وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن برنامه، با دفتر رئیسجمهور مکاتبه خواهیم کرد و درخواست برگزاری جلسه خواهیم داد تا در بهمن یا اسفند ماه جلسه شورای عالی فضایی برگزار و توضیحات لازم ارائه شود.
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