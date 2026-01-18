کوهی:هوای سرد و یخبندان تا پنجشنبه در اردبیل حاکم است

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای بسیار سرد توام با یخبندان از روز گذشته تا صبح امروز یکشنبه در مناطق جنوبی و مرکزی استان رخ داد و دمای هوا در جنوب استان به ویژه شهرستان‌های خلخال منفی ۱۷ درجه زیر صفر ثبت شده است.

وی افزود: در مناطق مرکزی هم، درجه هوا بطور متوسط بین ۷ تا ۱۰ درجه زیر صفر ثبت شده و براساس نقشه های هواشناسی، از بعد ازظهر امروز سامانه بارشی و سرد در هوای استان فعال شده و آسمان استان بتدریج ابری و مه آلود و همراه با بارندگی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اینکه به طور متناوب تا اواخر روز سه شنبه ۳۰ دی بارش ها تدوام خواهد داشت؛ گفت: بارش در شمال استان به صورت باران و برف و در سایر مناطق بصورت برف انتظار می رود.

کوهی تشریح کرد: همچنین اوج بارش‌ها از عصر دوشنبه تا عصر سه شنبه توام با کاهش دما در مرکز و جنوب استان رخ خواهد داد و مه غلیظ در گردنه‌ها و نواحی کوهستانی توام با کولاک شدید پیش بینی می شود.

وی با تاکید بر رعایت توصیه‌های هواشناسی و هشدار سطح زرد هواشناسی بیان کرد: به کوهنوردان نیز توصیه می شود از صعود به قله سبلان و سایر ارتفاعات استان درهفته جاری خوداری کنند.

کوهی افزود: این سامانه از صبح روز چهارشنبه یک بهمن از منطقه خارج شده و هوای بسیار سرد توام با یخبندان تا صبح پنجشنبه ۲ بهمن در سطح استان ماندگار خواهد شد.