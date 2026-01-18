راهکارهای پیشگیرانه مقابله با پشه آئدس

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبدا، کوروش عزیزی استاد تمام گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن تفکیک انواع مهاجم و ناقل پشه آئدس به دو گونه «آئدس اجیپتی» که بیشتر در مناطق جنوبی ایران مشاهده شده و گونه «آئدس آلبوپیکتوس» که مربوط به مناطق شمالی ایران است، گفت: اگر چه در کشور ما تا کنون موارد معدودی از گونه «آئدس اجیپتی» در استان های جنوبی کشور مشاهده شده؛ اما نگرانی ها را نسبت به اهمیت آگاهی عمومی برای مقابله با ورود این نوع پشه به سایر مناطق کشور را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه پشه آئدس در منابع علمی به دلیل شکل ظاهری به «ببری آسیایی» شهرت دارد، تمایل این نوع پشه به خونخواری از انسان را نکته حائز اهمیت در برنامه های کنترل بیماری تب دنگی دانست و افزود: به ویژه حاشیه شهرها و روستاها به دلیل شرایط محیطی، مناطق مستعدی برای زیست این نوع پشه است.

عزیزی ادامه داد: برخلاف پشه آنوفل که برای زیست و تولیدمثل به منابع آبی بزرگ نیاز دارد، پشه آئدس در محیط های آبی بسیار محدود نظیر آب زیر گلدان هم قابلیت رشد دارد؛ از سویی دیگر تخم این حشره حتی پس از چند ماه نبود دسترسی به آب و محیط پرورش، قابلیت احیاء داشته و همین امر ضرورت اقدامات مراقبتی اساسی در ریشه کنی زمینه های زیست پشه آئدس را ضروری می سازد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیشترین زمان های فعالیت این حشره، صبح زود و هنگام غروب آفتاب است و به دلیل همزمانی با فعالیت انسانی، لزوم توجه به اقدامات پیشگیرانه را افزایش می دهد.

چگونه از پشه آئدس در امان باشیم؟

وی استفاده از مواد دور کننده حشرات به ویژه در ساعت های روز، نصب توری برای درب ها و پنجره ها، بهسازی محیط، حذف مکان‌های تخم‌ریزی پشه‌ها مانند آب‌های راکد در اطراف خانه، ظروف زیر گلدان یا ظروف زیر کولر، پوشیدن لباس های روشن و بلند را از مهم ترین راهکارهای مراقبتی در برابر این حشره عنوان کرد.

عزیزی از تمامی افراد خواست تا در صورت بروز نشانه های ابتلا به تب دنگی نظیر تب بالا، سردرد، درد عضلانی و مفصلی، حالت تهوع، استفراغ، احساس درد پشت چشم‌ها، متورم شدن غدد لنفاوی و یا بروز ضایعات قرمز رنگ پوستی شبیه به سرخک که اغلب چهار تا هفت روز پس از گزش پشه ایجاد می شود، به مراکز درمانی مراجعه کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ویژه از ساکنان استان های جنوبی و یا افرادی که به تازگی به این مناطق سفر کرده اند خواست تا این علایم را جدی بگیرند.