نورصالحی: برخورد قاطع با مسببان اغتشاشات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در جریان دویست و چهارمین جلسه علنی شورا در نطق پیش از دستور خود فرارسیدن عید مبعث را تبریک گفت و با اشاره به وقایع اخیر اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، شاهد رخدادهای تلخی بودیم که از اعتراضات مشروع و مسالمت‌آمیز بازاریان و مردم آغاز شد.

وی با یادآوری تلاش‌های ۴۷ ساله دشمنان برای ضربه زدن به نظام، دردناک‌ترین تجربه اخیر را مربوط به سال گذشته دانست و افزود: در خردادماه دشمنان با هدف تجزیه کشور و سرنگونی جمهوری اسلامی حمله کردند اما پاسخی قاطع از سوی نیروهای مسلح دریافت کرده و مجبور به درخواست آتش‌بس شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه دشمن همچنان کینه‌توز است، اضافه کرد: آن‌ها از اعتراضات مسالمت‌آمیز دی‌ماه سوءاستفاده کرده و با به‌کارگیری نیروهای دست‌نشانده خود، وحشیانه‌ترین عملیات‌های تروریستی در طول تاریخ انقلاب اسلامی را سازماندهی کردند.

نورصالحی تأکید کرد: هیچ ساختار حکومتی در برابر چنین حملاتی دوام نمی‌آورد، اما لطف الهی، خون شهدا و حضور گسترده مردم در حماسه ۲۲ دی، این توطئه عظیم را خنثی ساخت.

وی اضافه کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با تقلید از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (که با کمک اوباش علیه حکومت پهلوی انجام شد) به مقصود برسد، اما این بار در ریختن خون شهروندان عادی، نظامیان و بسیجیان ابایی نداشتند. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از ۲۵۰ مسجد، صدها شعبه بانکی، مراکز عمومی، خانه‌ها و وسایل نقلیه شخصی و عمومی، از جمله ۱۸۰ دستگاه خودرو آتش‌نشانی، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ۵۴ دستگاه آمبولانس، در این حوادث آسیب دیدند یا نابود شدند.

به گفته نورصالحی، این وقایع از یک کودتا نیز پیچیده‌تر بود، اما استمرار نظام جمهوری اسلامی با فداکاری‌های سپاه و نیروهای نظامی تضمین شد.

وی با اشاره به مطالبات خسارت‌دیدگان از این حملات تروریستی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آن‌ها شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: خواسته عمومی، اجرای سریع مجازات برای عوامل اصلی این حوادث است که بسیاری از آن‌ها را نمی‌توان صرفاً «فریب‌خورده» دانست.

وی مجازات کسانی که جوانان خام را به خیابان‌ها کشاندند و تحریک‌کنندگان فضای مجازی را ضروری برشمرد و از دستگاه دیپلماسی کشور خواست تا در قبال آمریکا که حامی این آشوب‌ها بود، پاسخگویی لازم را پیگیری کند.

نورصالحی بر ضرورت حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی که همواره تکیه‌گاه مردم بوده‌اند، تأکید کرد و افزود: نظام در برابر حجم بالای دشمنی‌ها نیازمند یک نیروی امنیتی مقتدر و مسلط است.

وی با ارزشمند خواندن جان نیروهای حافظ امنیت، خواستار حمایت همه‌جانبه سه‌قوه از این نیروها از طریق اختصاص بودجه‌های لازم و تصویب قوانین حمایتی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت تعداد زیادی از این نیروها در چنین درگیری‌هایی به شهادت برسند؛ تقویت معیشتی، مسکن و وضعیت خانواده‌های آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.