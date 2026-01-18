به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع و تدقیق در محاکمه و مجازات عناصر تروریستی، اغتشاشگران و حامیان آنها، از تشکیل کارگروه مشترک دیوان عالی و دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به پرونده‌های عناصر تروریستی و اغتشاشگر خبر داد.

وی با اشاره به تعیین سازوکارهای مشخص برای ایجاد شعب تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی عنوان کرد: با استفاده از قضات مجرب و توانمند، رسیدگی به پرونده‌های عناصر تروریست و اغتشاشگر در چارچوب قانون و به صورت فوق العاده در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه پرونده‌های اغتشاشات اخیر در نهایت اتقان، با دقت، قاطعیت، طبق قانون و کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: محاکمه و مجازات عناصر تروریستی و عاملان ایجاد ناامنی در جامعه مطالبه به حق مردم است، لذا کوچکترین ارفاق و اغماضی در قبال هیچکدام از عوامل این جنایات در کار نخواهد بود و مزدوران و تروریست‌های وقایع اخیر کشور مطابق مرّ قانون و وفق موازین و مقررات به مجازات خود خواهند رسید.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و ضابطین امر باید متولی وظیفه قانونی خود باشند گفت: دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی هر چه سریعتر ضمن شناسایی تمامی عوامل مرتبط با اغتشاشات اخیر، با نهایت دقت و جامعیت تحقیقات و مستندات مرتبط با اقدامات تروریستی را تکمیل و پرونده آنها را برای صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نمایند.

گفتنی است طبق اظهارات رئیس قوه قضاییه با توجه به دندان تیز کردن دشمنان خارجی نسبت به وقایع ایران عزیزمان، مجازات عناصر آشوبگر و اغتشاشگر در این دوره، قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود.