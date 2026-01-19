یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد که یورش گسترده‌ای را در شهر الخلیل در کرانه باختری آغاز کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که هدف از این عملیات، خنثی سازی زیرساخت‌های تروریستی و از بین بردن ابزارهای جنگی غیرقانونی و تقویت امنیت در منطقه است.

فعالان در شبکه های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که خودروها و تجهیزات رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت که این عملیات چند روز ادامه خواهد داشت و طی آن صدای انفجارهایی شنیده خواهد شد.

وی مدعی شد که نظامیان اسرائیلی به خنثی سازی تروریسم در سراسر کرانه باختری ادامه می‌دهند.