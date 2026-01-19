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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

مدیر حوزه های علمیه به آیت الله سیستانی تسلیت گفت

مدیر حوزه های علمیه به آیت الله سیستانی تسلیت گفت

قم- مدیر حوزه های علمیه ارتحال آیت الله حاج سید هادی سیستانی برادر حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

فقدان عالم ارجمند و استاد بزرگوار جناب آیت الله آقای حاج سید هادی سیستانی(رضوان الله تعالی علیه) پس از عمری کوشش و مجاهدت علمی و عملی موجب تالم خاطر گردید.

درگذشت آن روحانی بافضیلت و خدوم را به مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلی سیستانی(دامت برکاته)،بازماندگان محترم، بیوت وابسته، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند غفور ودود برای ایشان رفعت مقام و باریابی به منزلگاه صدق و حقیقت و برای بازماندگان، آرامش قلبی توام با اجر فراوان و پایدار مسئلت می نمایم.

کد مطلب 6725392

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