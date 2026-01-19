مدیر حوزه های علمیه به آیت الله سیستانی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

فقدان عالم ارجمند و استاد بزرگوار جناب آیت الله آقای حاج سید هادی سیستانی(رضوان الله تعالی علیه) پس از عمری کوشش و مجاهدت علمی و عملی موجب تالم خاطر گردید.

درگذشت آن روحانی بافضیلت و خدوم را به مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلی سیستانی(دامت برکاته)،بازماندگان محترم، بیوت وابسته، شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند غفور ودود برای ایشان رفعت مقام و باریابی به منزلگاه صدق و حقیقت و برای بازماندگان، آرامش قلبی توام با اجر فراوان و پایدار مسئلت می نمایم.