مددجویان قشم ۶۱ میلیارد ریال وام کارگشایی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک اظهار کرد: این میزان تسهیلات پرداختی در قالب ۱۳۶ فقره بوده است.

وی ادامه داد: ۴۶ فقره از این میزان تسهیلات پرداختی با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق امداد ولایت است.

رییس کمیته امداد قشم توضیح داد: ۹۰ فقره از این تسهیلات با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال نیز از سوی بانک قرض‌ الحسنه مهر ایران پرداخت ‌شده است.

تارک اضافه کرد: وام‌های پرداخت شده در راستای حل مشکلات مالی و اقتصادی به ۱۳۶ خانوار تحت حمایت از محل تسهیلات کارگشایی پرداخت شد.

وی گفت: حداقل میزان این تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر آن ۵۰۰ میلیون ریال است که به مددجویان و نیازمندان واجد شرایط داده شد.

رییس کمیته امداد قشم توضیح داد: سال گذشته ۱۳۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی به میزان ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در این شهرستان مرزی به خانواده‌های نیازمند پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین رویکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) در این شهرستان مرزی همت، سلامت و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش با حفظ عزت نفس و کرامات انسانی است و این روند بیشتر از گذشته استمرار داشته است.