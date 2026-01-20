آغاز پویش «سلام محله» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، طرح سلام (سلامت اجتماعی محله محور)، طرحی است برای کمک به یافتن پاسخ برای پرسش هایی مثل:

آیا من می توانم برای بهبود وضعیت محله ام، کاری بکنم؟

چگونه می توان از ظرفیت های مردم محله و دستگاه ها ی دولتی وغیر دولتی استفاده بیشتری کرد؟

اصلاً چطور می توانیم با همسایگانمان به صورت منطقی راه حل هایی برای مشکلات محله پیدا کنیم؟

این طرح با ویژگی های اعلام شده، تلاشی است تا با کمک مفهوم کار داوطلبانه در کنار مشارکت برای تعیین موضوعی که قرار است روی آن کار شود، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی ساکنان محله را بیشتر کند.

در این طرح در مرحله اول دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی، و با همکاری سازمان های غیر دولتی خدماتی را در محله ارائه می دهند تا زمینه ای برای گردهم آمدن مردم و تعیین دستور کار بعدی باشد.

از شما دعوت می شود، با هر دانش و مهارتی و با هر مقدار وقتی که دارید، در آن چیزی که به زندگی محله ای شما مربوط است، مشارکت فرمایید.

پس از ثبت نام، برحسب نیازهای مشخص شده و اولویت بندی آنها، از شما دعوت به عمل خواهد آمد.

شما می توانید هم اکنون از طریق سامانه salam.behzisti.ir ثبت نام کنید.