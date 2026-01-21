بیعت شاعران با رهبری در کنگره «قبای سوخته»

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حیدری مدیر عامل مجمع شاعران اهل بیت در نشست خبری کنگره ملی شعر قبلی سوخته که در موزه عمارت کاظمی برگزار شد اظهار کرد: مجمع شاعران از سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و هدف این مجمع، برگزاری سالانه کنگره‌های موضوعی و فراهم کردن بستری برای تولید شعر متعهد بوده است.

وی شعر را یکی از مهم‌ترین رسانه‌های مؤثر دانست و یادآور شد که این هنر از گذشته تا امروز در خدمت مکتب و کشور بوده است.

مدیر عامل مجمع شاعران اهل بیت با اشاره به کنگره‌های پیشین همچون لالایی خون درباره کودکان غزه و شرفنامه در حمایت از رهبری و شهدا، افزود: در این روزها که دل مردم آزرده شده است، تصمیم گرفتیم با الهام از نام امامزاده سبز قبا، کنگره‌ای با این موضوع برگزار کنیم.

حیدری همچنین گفت: در این کنگره از بیانات رهبر انقلاب نیز الهام گرفته‌ایم؛ از جمله موضوعاتی مثل سرنگونی فراعنه زمان و هجو دشمنان. این کنگره در شهر دزفول برگزار خواهد شد.

در ادامه حمید رمی، دبیر اجرایی کنگره نیز در این نشست اظهار کرد: واکنش ادبی به رویدادهای روز، امروز به یک دغدغه جدی تبدیل شده و با همراهی مجمع شاعران اهل بیت(ع) این جریان رونق بیشتری یافته است.

وی با اشاره به زادگاه خود، دزفول، به شرح مختصری از زندگی امامزاده سبز قبا پرداخت و گفت: ایشان فرزند بلافصل امام کاظم(ع) هستند و در مدت کوتاه حضور خود در دزفول جایگاه ویژه‌ای نزد مردم یافتند؛ تا جایی که آستان ایشان در دوران دفاع مقدس، پناهگاه و کعبه حاجات رزمندگان بود.

رمی با تأکید بر مغفول ماندن برخی موضوعات آیینی، گفت: کنگره قبای سوخته با محوریت امامزاده سبز قبا برگزار می‌شود و امیدواریم آغازی برای توجه به سایر امامزادگان کمتر شناخته‌شده باشد.

دبیر اجرایی این کنگره افزود: بنا داریم شب شعری در تهران برگزار کنیم و مراسم اختتامیه نیز در آستان امامزاده سبز قبا خواهد بود.

وی موضوعات کنگره را چنین اعلام کرد: خون‌خواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن و اماکن مذهبی، هجو دشمنان داخلی و خارجی، رجزخوانی مردم انقلابی و اشاره به سنت الهی در هلاکت فراعنه زمان. بخش ویژه نیز به موضوع امامزاده سبز قبا و ایران، کشور امام زمان(عج) اختصاص دارد.

به گفته دبیر اجرایی کنگره، ۵ اثر برگزیده و ۵ اثر شایسته تقدیر به ترتیب جوایز ۱۵ و ۱۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. مهلت ارسال آثار تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی https://navaapp.landin.ir/ghabayesookhteh اقدام کنند. مراسم اختتامیه نیز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه در دزفول برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت: تولیت امامزاده سبز قبا به حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده و هماهنگی‌ها در حال انجام است.

حمید رمی در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد، آغازگر توجه گسترده‌تر به امامزادگان کمتر شناخته‌شده کشور باشد.