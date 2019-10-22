به گزارش خبرنگار مهر، رحمان نوازی پیش‌ازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی انجمن شعر های آئینی در استان البرز، گفت: این مهم برای نخستین بار در کشور در استان البرز انجام شد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های خوب استان البرز در عرصه شعر آئینی، گفت: با افتتاح انجمن شعر آئینی در استان البرز بسیاری از شاعران مطرح در جلسات حضور می یافتند.

دبیر کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به اینکه بیش از یک دهه است شاهد رکورد فعالیت های شعر آئینی در استان البرز هستیم، گفت: این مهم به دلیل برخی سوء مدریتیت ها به وجود آمده، راه اندازی دفتر متمرکز شعر آئینی و برگزاری کنگره شعر امام حسن مجتبی (ع) به عنوان یکی از فعالیت های تاثیر گذار در کاهش این رکود خواهد بود.

نوازی اضافه کرد: دبیر خانه این کنگره با حضور شاعران بنام کشوری برگزار و در نهایت سی و یکم اردیبهشت امسال فراخوان این کنگره اعلام و با استقبال خوبی روبرو شد.

وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ اثر از ۲۰۰ شاعر بنام کشور به دبیر خانه کنگره ارسال شد، گفت: در این کنگره محدودیت سنی و قالب ادبی وجود ندارد به همین دلیل افراد زیادی از استان های مختلف آثار خود را ارسال کردند.

دبیر کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی (ع) با بیان اینکه تلاش شد برای انتخاب داوران این کنگره از شاعران بومی استفاده شود، گفت: این کنگره در دو بخش موضوعی امام حسن مجتبی (ع) و فرزندانش برگزار می شود که در آخر سه نفر به عنوان برگزیده و یک نفر قابل تقدیر و دو برگزیده معرفی خواهد شد.

نوازی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبدیل امام زاده ها به قطب های فرهنگی، افزود: با توجه به این مهم، کنگره مذکور روز جمعه ساعت ۱۸ در آستان امامزاده حسن (ع) کرج برگزار خواهد شد.

وی گفت: سپاه امام حسن(ع) استان البرز، شهرداری، اوقاف از جمله نهادهایی هستند که در برگزاری این کنگره ما را یاری کرده اند.