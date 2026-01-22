خالقی: کاهش حجم اقتصاد دولتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خالقی، شامگاه چهارشنبه در آیین روزملی صادرات و صنعت و معدن در فارس با تأکید بر لزوم عبرت‌گیری از تجربیات گذشته گفت: متأسفانه بارها از یک مسیر اشتباه ضربه می‌خوریم، اما از آن درس نمی‌گیریم. رویدادهایی مانند جنگ ۱۲روزه اتفاق می‌افتد، سپس به‌سرعت فراموش می‌شود و بستر لازم برای اصلاحات اساسی فراهم نمی‌شود.

وی ادامه داد:دولت باید اعتماد و اعتبار را به قراردادها و واگذاری‌ها بازگرداند، از بنگاه‌داری خارج شود، خود را کوچک‌تر کند و اصلاحات اقتصادی را به‌صورت واقعی و اصولی پیش ببرد.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهور با شجاعت نرخ ارز را تک‌نرخی کرد، اما همچنان در برخی حوزه‌ها حاضر نیستیم از نگاه‌های چپ‌گرایانه فاصله بگیریم. امیدواریم رئیس جمهور در میانه راه از این برنامه‌ها عقب‌نشینی نکند و شاهد مداخلات مجدد در اقتصاد و نرخ ارز نباشیم.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مداخله دولت در اقتصاد را «سم» توصیف کرد و افزود: این نوع دخالت‌ها فضای اقتصادی کشور را مسموم کرده و زمینه‌ساز رانت، ویژه‌خواری و بی‌عدالتی شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، شعله خشم مردم دوباره زبانه خواهد کشید.

خالقی با اشاره به سیاست‌های جبرانی دولت گفت: نحوه توزیع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی باید شفاف و مشخص شود و سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای صنعتی نیز به‌درستی تأمین شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مسئله ضربه جدی به صنعت وارد کرده است. برای جبران این شرایط، باید صادرات و حضور در بازارهای جهانی تقویت شود.