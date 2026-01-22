به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا خان محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس در نشست با استاندار هرمزگان، بر عزم جدی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای فضاهای آموزشی تأکید کرد.
وی افزود: نگاه ما در نوسازی مدارس، معطوف به مناطق محروم و مدارس شبانهروزی است و تلاش میکنیم با اولویتبندی دقیق، مدارس را بهصورت مرحلهبهمرحله و متناسب با نیاز واقعی دانشآموزان تجهیز و ایمنسازی کنیم.
وی افزود: بخش مهمی از هزینههای نوسازی و تجهیزات مدارس، بهویژه در حوزههایی که ردیف بودجه مشخصی ندارند، با همراهی استانها، فعالان اقتصادی و خیرین مدرسهساز قابل تأمین است؛ در همین راستا گفتوگوهای مؤثری با این ظرفیتها انجام شده که نویدبخش اتفاقات خوبی در آینده نزدیک است.
معاون وزیر تصریح کرد: برای تسریع در اجرای پروژهها، پیگیری اخذ مجوزهای لازم در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با همکاری شرکتها و بخش خصوصی، روند بهسازی مدارس را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان از جمله استانهای فعال در این حوزه است . تمرکز ویژهای بر نوسازی و مقاومسازی مدارس، بهویژه مدارس شبانهروزی که محل اسکان تعداد بیشتری از دانشآموزان هستند، صورت گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر نقش انگیزهبخشی به خیرین و سرمایهگذاران، ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی منسجم، شفافیت در اجرا و همدلی میان دستگاهها، میتوان در بازه زمانی کوتاه، تحولات ملموس و اثرگذاری در حوزه مدرسهسازی و تجهیز مدارس ایجاد کرد و شرایط مناسبتری را برای تحصیل دانشآموزان فراهم ساخت.
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