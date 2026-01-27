بیمارستان کرج به میکروسکوپ پیشرفته جراحی مغز مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی اظهار کرد: به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقاء توانمندی‌های تخصصی در حوزه جراحی‌های حساس مغز و اعصاب، اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی کرج، به یک دستگاه میکروسکوپ پیشرفته جراحی مجهز شد.

وی افزود: این اقدام مهم که با تلاش مسئولین دانشگاه علوم پزشکی البرز و مدیریت مرکز شهید مدنی و از طریق هیات امناء ارزی به ثمر نشسته است، امکان انجام دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین مداخلات جراحی را فراهم می‌آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مطرح کرد: این میکروسکوپ با قابلیت بزرگنمایی بسیار بالا، نقشی حیاتی در افزایش دقت عمل در جراحی تومورهای حساس و سایر اعمال ظریف مغز و اعصاب ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری مستقیم در فناوری‌های نوین، نتایج جراحی‌های تخصصی ما را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید و سطح ایمنی و دقت بیماران را در مسیر درمان بیماری‌های پیچیده مغز و اعصاب تضمین می‌کند.

صیادی یادآور شد: افزودن این میکروسکوپ به مجموعه تجهیزات بیمارستان شهید مدنی، گامی مهم در راستای تبدیل این مرکز به قطب تخصصی‌تر در منطقه محسوب می‌شود و بر تعهد دانشگاه علوم پزشکی البرز در ارائه خدمات درمانی در بالاترین سطح استاندارد تأکید دارد.

بیمارستان شهید مدنی به دو دستگاه پیشرفته CT اسکن مجهز شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همچنین مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی کرج با تلاش مسئولین دانشگاه و با پیگیری هیئت امناء ارزی وزارت بهداشت، به دو دستگاه سی‌تی اسکن جدید از برند توشیبا (کانن) مجهز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز متذکر شد: این اقدام در راستای افزایش چشمگیر سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران، به‌ویژه مصدومان حوادث و تروما، صورت گرفته است.