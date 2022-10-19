به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا محمدی گفت: کنگره میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب که در ۲۷ الی ۲۹ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار می‌شود کار مشترک انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

محمدی ادامه داد: طی مدت برگزاری، برنامه علمی و نشست فشرده برای بحث و تبادل نظر در خصوص بیماری‌های جراحی‌های مغز و اعصاب و چالش‌های تشخیصی و درمانی که در این مورد وجود دارد، برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه به صورت فشرده برگزار خواهد شد که صبح‌ها طی دو جلسه و عصر در یک جلسه مقالات برگزیده ارائه خواهد شد و عصر از ساعت ۴ تا ۶، جلسات چالشی مباحث مختلف در چهار سالن مجزا برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: بعد از بحران کرونا این کنگره اولین کنگره جراحان مغز و اعصاب است که در حال برگزاری بودده و خوشبختانه استقبال همکاران در سراسر کشور از این کنگره مناسب است و شاهد حضور فعال همکاران هستیم، همچنین پیش بینی می‌شود که ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از همکاران متخصص مغز و اعصاب در این کنگره شرکت کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه امکانات جراحی مغز و اعصاب اعم از جراحان متخصص، امکانات تشخیصی و درمانی برای ارائه خدمات به مردم استان، هم در بخش دولتی و آموزشی و هم در بخش تامین اجتماعی و خصوصی به نحوی وجود دارد که جراحی‌های مورد نیاز برای درمان بیماری‌ها قابل انجام است با این حال موارد معدودی برای گرفتن خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه جراحی مغز و اعصاب به اعزام به تهران نیاز دارند.

محمدی خاطرنشان کرد: ۹ نفر از همکاران جراح مغز و اعصاب در سطح استان فعالیت دارند و با تربیت نیروهای تخصصی و فوق تخصصی، به این تعداد افزوده خواهد شد چراکه تصمیم به جذب این نیروها است.