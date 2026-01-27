به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جیکوب فری شهردار مینیاپولیس اعلام کرد: برخی مأموران فدرال امروز شهر را ترک می‌کنند و من تا خروج بقیه به فشار بر دولت فدرال ادامه خواهم داد.

شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی نیز گزارش داد: گشت‌های مرزی دولت فدرال در پی اعتراضات به حضور آنها، برخی نیروهای خود را از شهر مینیاپولیس خارج خواهند کرد.

براساس این گزارش، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا قصد دارد این هفته شمار نیروهای مستقر در مینیاپولیس را کاهش دهد.

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید نیز در یک عقب نشینی آشکار از مواضع گذشته اعلام کرد: هیچ‌کس در دولت از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری نمی‌خواهد شاهد کشته شدن افراد در خیابان‌های آمریکا باشد.

وی در عین حال به معترضان درباره تداوم حضور در خیابان ها هشدار داد و گفت: ترامپ خواهان پایان یافتن هرج‌ومرج است.

ترامپ نیز از گفت‌وگوی تلفنی با شهردار مینیاپولیس ابراز رضایت کرد و گفت: گفت‌وگوی تلفنی بسیار خوبی با شهردار مینیاپولیس داشتم و پیشرفت زیادی حاصل شده است.

خیابان‌های شهرهای مختلف آمریکا همچنان صحنه تظاهرات گسترده مردم علیه کشتار معترضان توسط وزارت امنیت داخلی دولت ترامپ است.

مردم مینیاپولیس در واکنش به سیاست های دولت ترامپ علیه مهاجران، علاوه بر برگزاری اعتراضات گسترده، اقدامات حفاظتی برای تامین امنیت و معیشت مهاجران را در پیش گرفته اند.

براساس این گزارش، مردم مینیاپولیس با استقرار دیده بان برای هشدار به همسایگان درباره حضور ماموران اداره مهاجرت و سازمان‌دهی ارائه مواد غذایی به خانواده‌های مهاجر که از ترس بازداشت در خانه‌هایشان گرفتار شده اند تلاش می کنند از خود در مقابل سیاست های دولت ترامپ محافظت کنند.

تظاهرات های گسترده مردم مینیاپولیس از روز جمعه شدت گرفت و در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ادامه یافت.

تظاهرات علیه خشونت پلیس مهاجرت آمریکا به شهرها و ایالت های دیگر این کشور نیز سرایت کرده و رسانه ها از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در لاس وگاس، لس آنجلس، شیکاگو، نیویورک، نبراسکا و دیگر شهرها خبر داده اند.

از شب سال نو میلادی تاکنون، کیث پورتر از لس‌آنجلس، رنی گود از مینیاپولیس و الکس پرتی از مینیاپولیس قربانی حملات خشونت‌بار پلیس مهاجرت آمریکا شده اند.