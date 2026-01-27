کشف و قطع ۷۳۳ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر لامعی از کشف و قطع ۷۳۳ فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در ۱۰ ماهه سال جاری در این استان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع انشعابهای غیرمجاز شناساییشده، ۴۳۱ فقره مربوط به مناطق روستایی و ۲۹۴ فقره مربوط به حوزه شهری بوده است.
وی افزود: از متخلفان استفاده از انشعابهای غیرمجاز، جرایم سنگین قانونی اخذ شده و پروندههای آنان برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با تأکید بر اینکه استفاده از انشعاب غیرمجاز تضییع حقوق عمومی محسوب میشود، گفت: این اقدام میتواند موجب بروز کمآبی و همچنین ایجاد مشکلات بهداشتی برای آب آشامیدنی مردم شود.
لامعی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات استفادهکنندگان از انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب و با تلاش شرکت آبفا، همکاری نیروی انتظامی و شعب ویژه قضایی، رسیدگی به این پروندهها با سرعت انجام میشود.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ گزارش دهند و افزود: در صورت تأیید گزارش توسط کارشناسان، پاداش مربوطه نیز به گزارشدهندگان تعلق خواهد گرفت.
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