علوی: استاندار خراسان شمالی پیگیر تأخیر ساخت بیمارستان مادر و کودک شد

سیدمجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تأخیر در اجرای پروژه بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی مورد پیگیری قرار گرفته و استاندار نیز بهصورت جدی روند اجرای این پروژه را دنبال میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: چند روز پیش به رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بابت تأخیر در اجرای پروژه بیمارستان مادر و کودک تذکر داده شد که وی وعده داد عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان از ماه آینده آغاز شود.
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان مادر و کودک از پروژههای ملی است و متولی احداث آن وزارت بهداشت است، گفت: شرایط و درخواست دانشگاه علوم پزشکی برای اختصاص زمین در منطقه جوادیه بجنورد و مصوبات لازم در سال گذشته اخذ شده، اما تاکنون عملیات اجرایی این پروژه آغاز نشده است.
علویمقدم تصریح کرد: استاندار خراسان شمالی نیز بهطور جدی پیگیر اجرای این پروژه است و طبق دستور وی، هفته آینده جلسهای برای رسیدگی به تأخیر ایجادشده و بررسی عوامل مؤثر در روند اجرایی پروژه برگزار خواهد شد.
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