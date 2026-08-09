  1. استانها
  2. تهران
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

تصادف تریلی در محور دماوند-فیروزکوه؛ دو نفر به بیمارستان منتقل شدند

تصادف تریلی در محور دماوند-فیروزکوه؛ دو نفر به بیمارستان منتقل شدند

دماوند- برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک تریلی در محدوده پل شلمبه در محور دماوند ـ فیروزکوه، دو مصدوم بر جای گذاشت؛ علت این حادثه همچنان در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک تریلی در محور دماوند ـ فیروزکوه، در محدوده پل شلمبه، به مصدومیت دو نفر و انتقال آنها به بیمارستان انجامید.

این حادثه صبح امروز رخ داد و پس از اعلام آن، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند. مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

نیروهای آتش‌نشانی نیز در محل حاضر شدند و برای ایمن‌سازی محدوده حادثه و جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی، اقدامات لازم را انجام دادند.

به گفته منابع محلی، بررسی علت و جزئیات این تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه ادامه دارد و هنوز گزارشی درباره علت قطعی برخورد منتشر نشده است.

محور دماوند ـ فیروزکوه از مسیرهای پرتردد و کوهستانی شرق استان تهران است و رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله ایمن از جمله توصیه‌های اصلی برای کاهش خطر تصادف در این مسیرهاست.

کد مطلب 6911875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها