تصادف تریلی در محور دماوند-فیروزکوه؛ دو نفر به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک تریلی در محور دماوند ـ فیروزکوه، در محدوده پل شلمبه، به مصدومیت دو نفر و انتقال آنها به بیمارستان انجامید.

این حادثه صبح امروز رخ داد و پس از اعلام آن، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند. مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

نیروهای آتش‌نشانی نیز در محل حاضر شدند و برای ایمن‌سازی محدوده حادثه و جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی، اقدامات لازم را انجام دادند.

به گفته منابع محلی، بررسی علت و جزئیات این تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه ادامه دارد و هنوز گزارشی درباره علت قطعی برخورد منتشر نشده است.

محور دماوند ـ فیروزکوه از مسیرهای پرتردد و کوهستانی شرق استان تهران است و رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله ایمن از جمله توصیه‌های اصلی برای کاهش خطر تصادف در این مسیرهاست.