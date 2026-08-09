به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری رباط‌کریم اعلام کرد: گشت مشترک نظارتی با حضور نمایندگان فرمانداری، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و شبکه بهداشت در صنوف نصیرشهر انجام شد.

در جریان این گشت، بازرسان با بررسی وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی و نحوه عرضه و نگهداری مواد غذایی، ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ‌گذشته را شناسایی کردند.

این محموله پس از تأیید کارشناسان مربوطه از چرخه مصرف خارج و مطابق ضوابط بهداشتی معدوم شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری رباط‌کریم، موارد تخلف دیگری نیز در این بازدید شناسایی و تذکرات و اخطارهای قانونی لازم به واحدهای متخلف ارائه شد.

گشت‌های مشترک نظارتی دستگاه‌های متولی با هدف صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی، به‌صورت مستمر در شهرستان رباط‌کریم ادامه خواهد داشت.