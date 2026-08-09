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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

فعالیت ۶۶۳ رسانه در مازندران؛ رسانه در جنگ شناختی نقش مهم دارد

فعالیت ۶۶۳ رسانه در مازندران؛ رسانه در جنگ شناختی نقش مهم دارد

عباس‌آباد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به ظرفیت گسترده رسانه‌ای استان گفت: ۶۶۳ رسانه مجازی در کنار روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و پایگاه‌های خبری در مازندران فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه غرب مازندران که با حضور جمعی از مدیران استانی، فرماندهان، مسئولان فرهنگی و نمایندگان مجلس در شهرستان عباس‌آباد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان اظهار کرد: مازندران از استان‌های پیشرو کشور در حوزه رسانه است و از نظر کمی در جمع پنج استان نخست کشور قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۹ روزنامه، ۴۵ هفته‌نامه و صدها پایگاه خبری و رسانه مجازی در استان فعالیت می‌کنند و مجموع رسانه‌های مجازی فعال مازندران به ۶۶۳ رسانه می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور در این استان فعالیت دارند، گفت: برنامه‌های هفته خبرنگار در مازندران از هفدهم مرداد آغاز شده و تا بیست‌وپنجم مرداد ادامه خواهد داشت و در این ایام، برنامه‌های تجلیل و گردهمایی اصحاب رسانه در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به عملکرد رسانه‌های مازندران در جریان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: همزمان با آغاز جنگ، قرارگاه‌های رسانه‌ای در شهرستان‌های استان شکل گرفت و رسانه‌های مازندران از نخستین مجموعه‌هایی بودند که به‌صورت منسجم و میدانی به اطلاع‌رسانی پرداختند.

وی ادامه داد: یکی از نخستین موضوعاتی که رسانه‌های استان در ساعات ابتدایی جنگ به آن پرداختند، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت سوخت و نبود کمبود بنزین بود و پس از آن نیز فعالیت قرارگاه‌های رسانه‌ای در شهرهای مختلف استان توسعه پیدا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تقدیر از عملکرد خبرنگاران و مدیران رسانه‌های استان، خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای در ماه‌های گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اینترنتی و دشواری‌های فعالیت رسانه‌ای، از مسئولیت خود عقب‌نشینی نکردند و به تولید و انتشار محتوا ادامه دادند.

محمدی با تأکید بر تفاوت میان انتشار خبر و تولید محتوای رسانه‌ای گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ محتوای تولیدی توسط رسانه‌های بومی و خبرنگاران مازندران تهیه شده که بخشی از این تولیدات مورد توجه رسانه‌های مطرح کشور قرار گرفته و به تیتر اخبار و روزنامه‌های شناخته‌شده تبدیل شده است.

وی جنگ شناختی و رسانه‌ای را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دانست و افزود: امروز رسانه‌ها در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند و نقش خبرنگاران در تبیین واقعیت‌ها، مقابله با روایت‌های نادرست و تقویت انسجام اجتماعی بسیار مهم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از همدلی و انسجام رسانه‌های غرب استان تقدیر کرد و گفت: وحدت و همکاری میان اصحاب رسانه غرب مازندران نمونه ارزشمندی از همگرایی جامعه رسانه‌ای استان است و برگزاری این مراسم نیز جلوه‌ای از همین انسجام و همراهی است.

محمدی در پایان از مدیران مسئول رسانه‌ها، خبرنگاران و فرمانداران شهرستان‌های مازندران که در ایام هفته خبرنگار از جامعه رسانه‌ای حمایت و از تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنند، تشکر کرد.

کد مطلب 6911874

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