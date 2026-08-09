صادق: مشکلات مسکن مهر پردیس پس از ۱۸ سال باید حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جلسه بررسی مشکلات و مسائل شهر جدید پردیس با مجمع نمایندگان استان تهران، اظهار کرد: برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های مورد نیاز شهر جدید پردیس، از ظرفیت‌هایی همچون مولدسازی، تهاتر زمین با پیمانکاران، تسهیلات بلندمدت و مشارکت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

وی افزود: شهر جدید پردیس که بخشی از سرریز جمعیتی تهران را در خود جای داده و سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، با مشکلات متعددی مواجه است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این نشست، گفت: مهم‌ترین موضوع، واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر بود. در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که طی سال‌های گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحدهای نهضت ملی مسکن نیز در این شهر وجود دارد، اما تمرکز اصلی این جلسه بر تعیین تکلیف مسکن مهر بود.

صادق یادآور شد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، از مجموع حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس، حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد تحویل شده بود که بخشی از این واحدها نیز به‌صورت ناقص به متقاضیان واگذار شده بودند.

وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات مسکن مهر پردیس اظهار کرد: مشکلات این واحدها بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال است که ساکنان شهر جدید پردیس را درگیر کرده و برای حل آن‌ها باید اقدامات مشترکی انجام شود.

صادق افزود: طی دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است. همچنین برای رفع نواقص برخی واحدهایی که با وجود تحویل قطعی همچنان دارای اشکالاتی بودند، اقدامات لازم انجام شد. در مجموع، برای تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ مورد اقدام انجام گرفته است.

وی درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها نیز گفت: بخشی از منابع از طریق مولدسازی و تهاتر زمین با پیمانکاران تأمین می‌شود و بخش دیگری نیز باید از طریق تسهیلات بلندمدت فراهم شود تا امکان حل مشکلات شهر جدید پردیس فراهم شود.

کمبود مدارس، درمان و خدمات شهری در پردیس باید رفع شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود خدمات پشتیبان در پردیس بیان کرد: در حالی که واحدهای مسکونی در این شهر ساخته می‌شوند، خدمات پشتیبان، به‌ویژه در پردیس، با کمبودهایی مواجه است و باید برای رفع این مشکلات پیگیری ویژه‌ای انجام شود.

وی افزود: در حوزه ساخت مدارس، معاون عمرانی گزارشی درباره افزایش تعداد کلاس‌های درس ارائه کرد، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد. در زمینه سالن‌های ورزشی، فضای سبز، بهداشت و درمان نیز اقدامات بیشتری مورد نیاز است و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای پیگیری و رفع این مسائل همکاری کنند.

قطار حومه‌ای تهران به پردیس را دنبال می‌کنیم

صادق همچنین به موضوع حمل‌ونقل عمومی و اتصال پردیس به شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال قطار حومه‌ای تهران به پردیس از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه بود.

وی تأکید کرد: این موضوع مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال خواهد کرد. همچنین از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استقبال می‌شود و در جلسات بعدی کمیته مشترک، تأمین بخشی از منابع از طریق مشارکت بخش خصوصی و بخش دیگر از طریق تهاتر زمین و ارزش‌افزایی اراضی بررسی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست، تمام مسائل و راهکارهای مربوط به شهر جدید پردیس بررسی و مقرر شد جلسات کمیته مشترک هر دو ماه یک‌بار برگزار شود تا مشکلات ساکنان این شهر با جدیت بیشتری پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام شود.