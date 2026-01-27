ناتو دخالت در امور داخلی ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، مارک روته دبیر کل این سازمان در نشست کمیته امنیت و دفاع پارلمان اروپا گفت: تنها موضوعات مربوط به همکاری‌های ایران با کره شمالی، روسیه و چین برای ما مهم است.

وی افزود: دخالت ناتو در مسائل مربوط به وضعیت فعلی داخلی ایران مطرح نیست زیرا ناتو بر امنیت یورو ـ آتلانتیک تمرکز دارد.

این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دخالت ناتو در ایران در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی پایان می‌دهد. به گفته روته، مأموریت ناتو همچنان بر امنیت یورو-آتلانتیک متمرکز است و شامل مسائل سیاسی داخلی کشورهای مستقل نمی‌شود.

با وجود فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک و نگرانی‌های ناتو درباره همکاری‌های راهبردی تهران با پکن و مسکو، موضع‌گیری روته نشان می‌دهد ناتو هیچ برنامه‌ای برای تشدید تنش یا مداخله در ایران ندارد.