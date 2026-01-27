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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

ناتو دخالت در امور داخلی ایران را رد کرد

ناتو دخالت در امور داخلی ایران را رد کرد

دبیرکل ناتو گفت: ماموریت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تمرکز با امنیت یورو-آنتلانتیک است و در مسائل داخلی ایران دخالت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، مارک روته دبیر کل این سازمان در نشست کمیته امنیت و دفاع پارلمان اروپا گفت: تنها موضوعات مربوط به همکاری‌های ایران با کره شمالی، روسیه و چین برای ما مهم است.

وی افزود: دخالت ناتو در مسائل مربوط به وضعیت فعلی داخلی ایران مطرح نیست زیرا ناتو بر امنیت یورو ـ آتلانتیک تمرکز دارد.

این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دخالت ناتو در ایران در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی پایان می‌دهد. به گفته روته، مأموریت ناتو همچنان بر امنیت یورو-آتلانتیک متمرکز است و شامل مسائل سیاسی داخلی کشورهای مستقل نمی‌شود.

با وجود فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک و نگرانی‌های ناتو درباره همکاری‌های راهبردی تهران با پکن و مسکو، موضع‌گیری روته نشان می‌دهد ناتو هیچ برنامه‌ای برای تشدید تنش یا مداخله در ایران ندارد.

کد مطلب 6732829

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