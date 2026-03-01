به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز یکشنبه گزارش داد که سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به ایران و عملیات نظامی آمریکا «تجاوز غیرقانونی» و نقض حاکمیت ملی تهران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در این خصوص گفت که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را با توجه به ماهیت «هژمونیک و گانگستری» ایالات متحده، اجتناب‌ناپذیر می داند.

در این بیانیه آمده است که «جنگ تجاوزکارانه» آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

این بیانیه افزود که کشورهای منطقه و سایر کشورهای دارای منافع مشترک باید مسئولیت بازگرداندن صلح و ثبات در غرب آسیا را برعهده بگیرند.