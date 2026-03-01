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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

کره‌شمالی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد

کره‌شمالی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه کره‌شمالی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و آن را «تجاوز غیرقانونی» و نقض حاکمیت ملی تهران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز یکشنبه گزارش داد که سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به ایران و عملیات نظامی آمریکا «تجاوز غیرقانونی» و نقض حاکمیت ملی تهران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در این خصوص گفت که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را با توجه به ماهیت «هژمونیک و گانگستری» ایالات متحده، اجتناب‌ناپذیر می داند.

در این بیانیه آمده است که «جنگ تجاوزکارانه» آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

این بیانیه افزود که کشورهای منطقه و سایر کشورهای دارای منافع مشترک باید مسئولیت بازگرداندن صلح و ثبات در غرب آسیا را برعهده بگیرند.

کد مطلب 6762927

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