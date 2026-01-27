به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکببر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زهرا محمودپور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق این دانشگاه که در نجف آباد اصفهان سکونت داشته، در جریان نا آرامی های اخیر در کشور جان باخته است.

دراین اطلاعیه آمده است: «دانشگاه صنعتی امیرکبیر درگذشت این دانشجوی نخبه را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می نماید. روحش شاد»

به گزارش مهر، پیش از این رئیس دانشگاه تهران نیز اعلام کرده بود که دو نفر از دانشجویان این دانشگاه (یک دانشجو از دانشکده زبان‌های خارجی و یک دانشجو از دانشکده الهیات) در جریان ناآرامی‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین در وقایع اخیر یکی از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز جان باخته است.