ثبت بیش از ۲۵۰۰ مورد ابتلا به سرطان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، خالد رحمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته مبارزه با سرطان اظهار کرد: رسالت حوزه بهداشت و دانشگاه، اطلاعرسانی برای پیشگیری و افزایش آگاهی در جامعه است.
وی با بیان اینکه سرطان پس از بیماریهای قلبیعروقی و حوادث، سومین علت مرگومیر در کشور است، افزود: سرطانها در کشور مبتنی بر جمعیت و از طریق مراکز پاتولوژی ثبت میشوند تا آمار دقیقتری از شیوع بیماری در دست باشد.
وی گفت: رسالت حوزه بهداشت دانشگاه، افزایش آگاهی و پیشگیری از بیماریها از طریق آموزش و مشارکت مردم است.
وی با بیان اینکه سرطان دومین عامل بار بیماریها در جهان پس از بیماریهای قلبیعروقی است، افزود: در ایران نیز سرطان پس از بیماریهای قلبی عروقی و حوادث ناشی از صوانح، سومین علت مرگومیر محسوب میشود
رحمانی ادامه داد: در سالهای اخیر ثبت سرطان در کشور بهصورت مبتنی بر جمعیت و از طریق مراکز پاتولوژی انجام میشود که این امر به دقت آمار و برنامهریزیهای بهتر در حوزه سلامت کمک کرده است.
وی به آمار ثبتشده در کردستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، دو هزار و ۵۸۲ مورد سرطان در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۱٬۲۲۰ نفر زن و ۱٬۳۵۴ نفر مرد بودهاند؛ به عبارتی، ۴۷/۲ درصد مبتلایان زنان و ۵۲/۸ درصد مردان هستند.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سرطانهای پروستات، پوست، معده، مثانه و ریه در میان مردان و سرطان پستان، معده و پوست در میان زنان شایعتر است.
رحمانی با تأکید بر اینکه «سرطان پایان زندگی نیست»، بیان کرد: با آگاهیبخشی، تشخیص زودهنگام و درمان صحیح، میتوان زندگی بسیاری از مبتلایان را نجات داد و کیفیت عمر آنها را بهبود بخشید.
وی افزود: در زمینه پیشگیری، سه طرح اصلی غربالگری برای سرطانهای پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در سطح استان در حال اجراست و این خدمات بهصورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی انجام میشود.
رحمانی عنوان کرد: در حوزه غربالگری انجام شده در حوزه سرطان روده بزرگ ۹۵ هزار و ۲۸۲ نفر و سرطان پستان ۲۴۶ هزار و ۲۲ نفر غربالگری انجام شده است.
وی گفت: آگاهی بخشی در حوزه سرطان موضوعی مهم است که برای اکثریت سرطانها انجام غربالگری از سن ۳۰ تا ۶۰ سال باید انجام شود.
رحمانی گفت: برای اقشار آسیب پذیر کمیته امداد و بهزیستی غربالگری رایگان توسط دانشگاه انجام میشود و برای اصحاب رسانه هم با تایید رئیس دانشگاه خطرسنجی رایگان انجام خواهد شد.
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