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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

ثبت بیش از ۲۵۰۰ مورد ابتلا به سرطان در کردستان

ثبت بیش از ۲۵۰۰ مورد ابتلا به سرطان در کردستان

سنندج_معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت سال ۲ هزار و ۵۸۲ مورد سرطان در استان طی سال قبل خبر داد و گفت: برنامه‌هایی از جمله غربالگری رایگان برای سه نوع سرطان شایع در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد رحمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته مبارزه با سرطان اظهار کرد: رسالت حوزه بهداشت و دانشگاه، اطلاع‌رسانی برای پیشگیری و افزایش آگاهی در جامعه است.

وی با بیان اینکه سرطان پس از بیماری‌های قلبی‌عروقی و حوادث، سومین علت مرگ‌ومیر در کشور است، افزود: سرطان‌ها در کشور مبتنی بر جمعیت و از طریق مراکز پاتولوژی ثبت می‌شوند تا آمار دقیق‌تری از شیوع بیماری در دست باشد.

وی گفت: رسالت حوزه بهداشت دانشگاه، افزایش آگاهی و پیشگیری از بیماری‌ها از طریق آموزش و مشارکت مردم است.

وی با بیان اینکه سرطان دومین عامل بار بیماری‌ها در جهان پس از بیماری‌های قلبی‌عروقی است، افزود: در ایران نیز سرطان پس از بیماری‌های قلبی عروقی و حوادث ناشی از صوانح، سومین علت مرگ‌ومیر محسوب می‌شود

رحمانی ادامه داد: در سال‌های اخیر ثبت سرطان در کشور به‌صورت مبتنی بر جمعیت و از طریق مراکز پاتولوژی انجام می‌شود که این امر به دقت آمار و برنامه‌ریزی‌های بهتر در حوزه سلامت کمک کرده است.

وی به آمار ثبت‌شده در کردستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، دو هزار و ۵۸۲ مورد سرطان در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۱٬۲۲۰ نفر زن و ۱٬۳۵۴ نفر مرد بوده‌اند؛ به عبارتی، ۴۷/۲ درصد مبتلایان زنان و ۵۲/۸ درصد مردان هستند.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سرطان‌های پروستات، پوست، معده، مثانه و ریه در میان مردان و سرطان پستان، معده و پوست در میان زنان شایع‌تر است.

رحمانی با تأکید بر اینکه «سرطان پایان زندگی نیست»، بیان کرد: با آگاهی‌بخشی، تشخیص زودهنگام و درمان صحیح، می‌توان زندگی بسیاری از مبتلایان را نجات داد و کیفیت عمر آن‌ها را بهبود بخشید.

وی افزود: در زمینه پیشگیری، سه طرح اصلی غربالگری برای سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در سطح استان در حال اجراست و این خدمات به‌صورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی انجام می‌شود.

رحمانی عنوان کرد: در حوزه غربالگری انجام شده در حوزه سرطان روده بزرگ ۹۵ هزار و ۲۸۲ نفر و سرطان پستان ۲۴۶ هزار و ۲۲ نفر غربالگری انجام شده است.

وی گفت: آگاهی بخشی در حوزه سرطان موضوعی مهم است که برای اکثریت سرطان‌ها انجام غربالگری از سن ۳۰ تا ۶۰ سال باید انجام شود.

رحمانی گفت: برای اقشار آسیب پذیر کمیته امداد و بهزیستی غربالگری رایگان توسط دانشگاه انجام می‌شود و برای اصحاب رسانه هم با تایید رئیس دانشگاه خطرسنجی رایگان انجام خواهد شد.

کد مطلب 6733193

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