به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، صبح امروز، سه شنبه ۷ بهمن ماه در جلسه هیئت امنای سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد این سازمان، گفت: آموزش و پرورش همواره در مسیر عدالت‌محوری پیشگام بوده و امروز در جایگاهی قرار دارد که آرزوی همه ما بوده است.

وی با بیان این که عدالت به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم مطرح است، افزود: مدارس باید کارکرد عدالت‌محور داشته باشند و برای تحقق برابری، باید شرایطی فراهم شود که برابری در درون مدرسه محق شود.

حسینی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را عینیت‌بخش عدالت دانست و گفت: این سازمان نقش حمایتی و محافظتی دارد و هیچ دانش‌آموزی نباید از سپهر خدمات چندبخشی محروم بماند.

رئیس سازمان بهزیستی از افتتاح ۲۵۰۰ «مرکز زندگی» در محلات کشور به زودی خبر داد و افزود: دانش‌آموزان نیازمند خدمات توانبخشی، آموزشی و حمایتی، از تمامی خدمات لازم برخوردار خواهند شد و هر نوع تجهیزات و حمایت مورد نیاز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پوشش حمایتی گسترده سازمان بهزیستی، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی هستند.همچنین برنامه‌ریزی شده است تا ۷۰۰ هزار نفر دیگر تحت پوشش حمایتی قرار گرفته و سطح خدمات ارتقا یابد.