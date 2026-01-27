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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی هستند

بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی هستند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، صبح امروز، سه شنبه ۷ بهمن ماه در جلسه هیئت امنای سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد این سازمان، گفت: آموزش و پرورش همواره در مسیر عدالت‌محوری پیشگام بوده و امروز در جایگاهی قرار دارد که آرزوی همه ما بوده است.

وی با بیان این که عدالت به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم مطرح است، افزود: مدارس باید کارکرد عدالت‌محور داشته باشند و برای تحقق برابری، باید شرایطی فراهم شود که برابری در درون مدرسه محق شود.

حسینی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را عینیت‌بخش عدالت دانست و گفت: این سازمان نقش حمایتی و محافظتی دارد و هیچ دانش‌آموزی نباید از سپهر خدمات چندبخشی محروم بماند.

رئیس سازمان بهزیستی از افتتاح ۲۵۰۰ «مرکز زندگی» در محلات کشور به زودی خبر داد و افزود: دانش‌آموزان نیازمند خدمات توانبخشی، آموزشی و حمایتی، از تمامی خدمات لازم برخوردار خواهند شد و هر نوع تجهیزات و حمایت مورد نیاز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پوشش حمایتی گسترده سازمان بهزیستی، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی هستند.همچنین برنامه‌ریزی شده است تا ۷۰۰ هزار نفر دیگر تحت پوشش حمایتی قرار گرفته و سطح خدمات ارتقا یابد.

کد مطلب 6733211

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    نظرات

    • نجف‌فتاحی IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      0 0
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      من‌خودم‌معلول‌وفرزندمعلول‌اتیسم‌هم‌دارم‌وازاول‌عمرم‌تاامروزهیچ‌مبلغ‌یاوجه‌یاهرچیز دیگه‌ای‌دراین‌موردبه‌چشم‌ندیدم
    • US ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      2 2
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      زمان واریزگمگ هزینه دانشجویان از بهزیستی
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
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      مگه ما چقدر دانش آموز داریم که ۱۵:میلیون تحت پوشش باشن؟!

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