یاوری: باند ۷ نفره سرقت ۳۰ میلیارد ریالی در بافق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد یاوری ظهر سه‌شنبه در جمه خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال اعلام سرقت‌های متعدد در حوزه اماکن خصوصی و منازل نیمه‌ساز و وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان بافق قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام شده و کار کارشناسی کارآگاهان پلیس آگاهی بافق و با توجه به سرنخ‌های به‌دست آمده، باند ۷ نفره سارقان شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی، همگی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند. از این سارقان اموالی از قبیل دو دستگاه خودرو، وسایل زیادی از منازل نیمه‌ساز، باتری و وسایل خودرو و غیره بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق به شهروندان توصیه کرد: بالا بردن ضریب ایمنی و داشتن تجهیزات ایمنی برای اماکن، منازل نیمه‌ساز، وسایل نقلیه و غیره باعث می‌شود سارقان کمتر دست به سرقت بزنند. همچنین قرار ندادن وسایل قیمتی داخل وسایل نقلیه و یا بالا بودن شیشه‌های خودرو، سرقت‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود سارقان مورد طمع قرار نگیرند. در این زمینه لازم است همشهریان عزیز نکات آموزشی پلیس را همیشه در موارد مختلف مدنظر قرار دهند و با پلیس همکاری و مشارکت داشته باشند.