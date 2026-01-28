اتاق اصناف کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سومین نشست هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، با اشاره بر اهتمام دولت چهاردهم و وزیر جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف در اداره امور جاری و تصمیم‌سازی‌های کلان بخش کشاورزی است.

وی با بیان این که در اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها، اتاق اصناف کشاورزی یکی از تشکل‌های اصلی و همراه دولت بود و نقش مؤثری در پیشبرد این طرح ایفا کرد، افزود: اجرای موفق این طرح که طی آن در مدت کوتاهی امکان خرید برای بیش از ۷۵ میلیون نفر از مردم کشور فراهم شد، نشان‌دهنده تقویت زیرساخت‌های امنیت غذایی و هماهنگی مؤثر میان دولت و تشکل‌های بخش کشاورزی است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تشکیل دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی در این سازمان از سال ۱۳۹۷ گفت: با وجود تلاش‌های گسترده در سال‌های گذشته، اتاق اصناف کشاورزی عملاً شکل نگرفته بود، اما با تأکید و دستور وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳، برنامه‌ریزی مشخصی برای تشکیل این اتاق‌ها انجام شد که با همراهی دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونان وزیر و مدیران استانی به نتیجه رسید.

به گفته وی، در اسفندماه سال گذشته اتحادیه‌های صنفی کشاورزی در شهرستان‌ها، اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستانی، مجامع هماهنگی استانی و در نهایت اتاق اصناف کشاورزی ایران در سطح ملی تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

طلایی با بیان این که این ساختار نوپا با چالش‌هایی همراه بوده است، افزود: تغییر نظام صنفی به ساختار اتاق اصناف فرایندی پیچیده بود، اما با تلاش مستمر دبیرخانه و همراهی فعالان صنفی، اقدامات مؤثری برای تثبیت و کارآمدسازی این ساختار انجام شد.

این مسئول دولتی حضور فعال اتاق اصناف کشاورزی در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در سطح شهرستان، استان و ملی را از دستاوردهای مهم این فرایند دانست.