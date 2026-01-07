به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عصر امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در نشست تخصصی تشکلهای بخش کشاورزی، ضمن قدردانی از ایستادگی تولیدکنندگان در برابر چالشهای اقلیمی نظیر کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها، نقشه راه جدیدی را برای عبور از موانع فعلی و تضمین امنیت غذایی کشور ترسیم کرد. وی با آسیبشناسی دقیق سیاستهای پیشین، بر لزوم تغییر بنیادین در نظام حمایتی تأکید ورزید و گذار از قیمتگذاری دستوری و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره را تنها راه احیای ظرفیتهای خالی تولیدی (مانند کارخانههای آرد و خوراک دام) و حذف رانتهای فسادزا در سیستم توزیع نهادهها دانست.
در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی از استقرار بسته جامع حمایت مالی شامل خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی خبر داد تا دغدغه تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در دوران گذار مرتفع شود. نوری قزلجه همچنین با معرفی سازوکارهای نوین ارزی نظیر «پورتال تثبیت موقت» و صدور مجوز برای تهاتر نفت و استفاده از ارزهای متنوع، پایان انحصار در واردات را اعلام کرد و به فعالان این بخش اطمینان داد که با تشکیل کمیتهای ویژه با اختیارات کامل دولت، تصمیمگیریهای آنی برای رفع موانع و حفظ ثبات بازار اتخاذ خواهد شد تا مسیر برای رونق تولید و صادرات هموار گردد.
مشروح سخنان وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه بخوانید.
قدردانی از جهادگران امنیت غذایی در سایه خشکسالی بیسابقه
وی در آغاز سخنان خود گفت باید از زحمات، تلاشها و فعالیتهای تمامی تولیدکنندگان عزیز در بخش کشاورزی و همه بهرهبردارانمان تشکر کنم؛ از بزرگترین زنجیرهها گرفته تا کوچکترین مقیاسهای فعالیت کشاورزی که در جایجای میهن عزیزمان تلاش میکنند تا امنیت غذایی کشور را تأمین نمایند. تولیدکنندگان بخش کشاورزی در ماههای گذشته و در سال سپریشده با ناملایماتی مواجه بودند. بحث خشکسالی اتفاق مهمی برای بخش کشاورزی بود؛ ما با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی مواجه شدیم که خود مسئلهای حائز اهمیت بود و بسیاری از زیربخشهای ما را تحت تأثیر قرار داد. در کنار آن، در بحث رسیدن نهادهها به واحدهای تولیدی، شاید بتوان گفت برای ورود کالا به کشور مشکلی وجود نداشت و حتی بیش از سال گذشته نیز واردات صورت گرفت و هماکنون نیز در مبادی ورودی کشور اعداد کمسابقهای موجود است؛ اما در اینکه این نهادهها به دست تولیدکننده ما در واحد مرغداری و دامداری برسد، عزیزانمان با مشکلات زیادی مواجه بودند.
عبور از شرایط جنگی بدون یک روز کمبود مواد غذایی
نوری قزلجه در ادامه افزود: ما همه این مسائل را از نزدیک رصد میکردیم و در کنار شما بودیم؛ اما با وجود تمامی این ناملایمات و سختیها، آن هم در دشوارترین شرایط، شرایط جنگی و در اوج فراز و فرودها، شما توانستید چرخه تأمین غذا در کشور را به حرکت درآورید و اجازه ندهید که این چرخه متوقف شود یا سرعت آن کاهش یابد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ماحصل این تلاشها آن شد که در سالی که گذشت – سالی که از نظر سیاسی و اتفاقات بینالمللی برای کشور ما پر فراز و نشیب بود، علیه کشورمان جنگ به راه افتاد و تحریمهای ظالمانه تشدید شد – با وجود تمام این موارد، شما سنگر تولید را حفظ کردید. ما شاهد بودیم که در این ایام هیچگونه کمبودی در حوزه مواد غذایی در کشور رخ نداد. ما هیچ کمبود یا فقدانی را حتی برای یک روز در یک منطقه یا یک شهرستان نداشتیم؛ حتی در سختترین روزها که تمامی عوامل زنجیره از تأمینکننده و تولیدکننده تا توزیعکننده دست به دست هم دادند و برای تأمین امنیت غذایی در کنار این مردم عزیز، شریف و نجیب قرار گرفتند.
اصلاح نظام یارانهای؛ تکلیفی قانونی با چهار سال تأخیر
نوری قزلجه در ادامه گفت: اما شاید اتفاقی که امروز ما را در اینجا گرد هم آورده، مربوط به بحث اصلاح نحوه پرداخت یارانهها و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره است. اولاً حدود چهار سال است که در قوانین متعدد، این تکلیف بر عهده دولت و دولتها بوده که این اتفاق رخ دهد؛ یعنی موضوعی غیرمترقبه و ناشناخته برای کشور نبود. در این سالها بر روی این موضوع بحث شده است. زمزمههای اجرای آن نیز از اوایل سال وجود داشت، اما بعداً به دلیل شرایط پیشآمده، بحث جنگ و مسائل پیرامونی متوقف شد و تصمیم بر آن شد که در شرایطی آمادهتر و پایدارتر این اقدام صورت پذیرد که در نهایت تا به امروز به طول انجامید.
طرح مکتوب وزیر برای گذار از ارز ترجیحی
وزیر جهاد کشاورزی افزود: آنچه بنده و آقای عارف (معاون اول رئیسجمهور) در خصوص روند اتفاقات مطرح کردیم، تصمیمی بود که در سطوح عالی کشور اتخاذ شده بود و این تصمیم همچنان به قوت خود باقی است. اینکه بگوییم حرفی زده شده و باید لایتغیر بماند، صحیح نیست؛ چرا که شرایط تغییر میکند.
این مقام مسئول بیان کرد: در خصوص دیدگاه شخصی بنده – و پیرو اشارهای که به نامه ۴۵ روز قبل شد – باید بگویم من دقیقاً یک سال قبل برای این موضوع طرحی ارائه دادم که چگونه باید این مسئله را در بخش کشاورزی حل کنیم و بخش را از شرایط موجود رهایی بخشیم. یک بار سال گذشته دقیقاً در همین ایام و یک بار هم در شهریورماه، پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، من این طرح را بهروزرسانی کردم. در آن طرح پیشنهاد دادم که کالاهای مصرفی با واسطه از نهادهها جدا شوند و هر کدام ترتیبات خاص خود را برای نحوه آزادسازی داشته باشند.
وی افزود: این طرحها خواسته شده بود؛ یعنی اینگونه نبود که نظر شخصی ما نسبت به موضوع بیتفاوت باشد یا صرفاً بنشینیم و ببینیم چه زلزلههایی در کشور رخ میدهد و چه اتفاقی برای بخش میافتد. من شاید اولین فرد و شاید تنها کسی بودم که نوشته مکتوب و طرح مشخص با پیشنهادات معین برای این موضوع داشتم. بهنوعی با شما عزیزان نیز صحبت کردیم – نه به عنوان یک طرح علنی، چرا که باز کردن آن ممکن بود فضای دوگانهای ایجاد کند – اما نظرات شما را در نشستهای مختلف دریافت کردیم و مجموع اینها مبنای کار بود.
حمایت قاطع از تصمیم دولت برای نجات تولید
نوری قزلجه در ادامه گفت: آنچه امروز تصمیم دولت است، تصمیم همه ماست و ما نهتنها آن را تأیید میکنیم، بلکه محکم پای اجرای آن بخشی که به سمت بخش کشاورزی و تولید بازمیگردد، ایستادهایم.
وی بیان کرد: در مورد ضرورت این اقدام، مسئله کاملاً مشخص است و شما نیز به برخی موارد اشاره کردید. ما در قوانین تکالیفی برای توسعه و خودکفایی در کشور داریم. وقتی من دانه روغنی ۲۰ هزار تومانی (با ارز ترجیحی) وارد کشور میکنم و این یارانه را به کشاورز خارجی میپردازم، مشخص است که دانه روغنی ۶۰ هزار تومانیِ تولید داخل را هیچکس تولید نخواهد کرد.
او تاکید کرد که در مورد جو نیز وضعیت همین است؛ وقتی من جو را با قیمت ۱۱ هزار تومان در سامانه بازارگاه عرضه میکنم، هر چقدر هم بگوییم میخواهیم جو یا ذرت در کشور تولید کنیم، امکانپذیر نیست. هیچ عقل اقتصادی نمیتواند بپذیرد که محصولی مانند جو را تولید کند که هزینه تمامشده آن ۲۳ هزار تومان است، اما مجبور باشد آن را ۱۱ هزار تومان بفروشد. اگر کشاورز نفروشد، آنقدر جنس ارزان در بازار توزیع میشود که محصول روی دستش میماند و ناچار به فروش با همان قیمت ۱۱ هزار تومان میشود. بنابراین، این سیستم مانع اصلی تولید داخلی بود.
ارز ترجیحی؛ غل و زنجیر بر پای تولید و صادرات
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با انتقاد شدید از سیاست قیمتگذاری دستوری ناشی از ارز ترجیحی، آن را مانعی بزرگ بر سر راه بهرهوری ظرفیتهای تولیدی کشور دانست.
نوری قزلجه با اشاره به تأثیر محدود کمکهای یارانهای در گذشته گفت: خودتان هم اشاره کردید که ما کمکی میکردیم، اما اثر این کمک هیچگاه صددرصدی نبود. حتی در بالاترین سطح کالاهای تولیدی ما، یعنی در مرغ و تخممرغ، اثر این یارانه به زیر ۴۰ درصد رسیده بود. اما به بهانه همین کمک، ما قیمتگذاری دستوری اعمال میکردیم، ممنوعیت صادرات داشتیم و دستورات متعددی پیش روی شما میگذاشتیم با این استدلال که چون بخشی از دانش فنی شما را با ارز ترجیحی تأمین میکنیم، پس باید تابع دستورات باشید.
وی افزود: عملاً یک غل و زنجیر دور تولید و تولیدکننده بسته شده بود. امروز چقدر از ظرفیتهای کشور ما خالی و بلااستفاده مانده است؟ یکسوم ظرفیت کارخانجات آرد و خوراکسازی، یکسوم ظرفیت تولید خوراک دام و بیش از نیمی از کارخانههای روغنکشی ما خالی هستند. دلیل این امر آن بود که میگفتند: نمیتوانیم اجازه واردات بدهیم، ارز نداریم؛ اگر اجازه دهیم با ارز آزاد وارد کنید، بازار ترجیحی و قیمتهای دستوری ما را به هم میزنید؛ پس ظرفیت باید خالی بماند. این نگاه، از نظر فنی مانع پیشرفت و توسعه کشور شده بود.
اشتباه استراتژیک در محل تزریق یارانه
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هدف از تخصیص یارانه کمک به سفره مردم بود، تصریح کرد که شروع این فرآیند از ابتدای زنجیره، اشتباهی راهبردی بود.
وی اظهار داشت: این یارانه قرار بود به سفره مردم کمک کند، اما ما کار را از بدترین جای ممکن، یعنی از ابتدایِ ابتدای زنجیره شروع کردیم. این یارانه میتوانست در نقاط بهتری از زنجیره قرار بگیرد، اما جایگاهی که انتخاب شد آنقدر بدنامی ایجاد کرد که نهایتاً تصمیم بر آن شد که این حمایت به انتهای زنجیره منتقل شود. شاید بخشی از این یارانه میتوانست در خود بخش کشاورزی مفیدتر واقع شود، اما به دلیل همان اشکالات، از این بخش نیز عبور کرد و به سمت قسمتهای بالاتر زنجیره رفت. اینها ایرادات و اشکالات واقعی بود که ما در جلسات با شما و از زبان خود شما یاد گرفتیم که این سیاست چه موانع و مشکلاتی را ایجاد میکند.
ظرفیتهای جهانی ایران، اسیر محدودیتهای ارزی
نوری قزلجه با برشمردن مزیتهای تولیدی ایران گفت: کشور ما توانمندیهای بالایی دارد؛ ما دومین کشور در پرورش گاو شیری و تولید شیر هستیم و در تولید مرغ نیز جزو چهار یا پنج کشور اول دنیا قرار داریم. ما مزیت تولید و صادرات داریم، اما دستمان بسته بود. به تولیدکننده میگفتیم: فقط بهاندازه نیاز کشور میتوانید تولید کنید، سالنهایتان باید خالی بماند، ارز نداریم برایتان علوفه بیاوریم. حتی ظرفیتها را سهمیهبندی میکردند که مثلاً هر چهار ماه یکبار بیشتر نمیتوانید تولید کنید. اینها موانعی بود که جلوی شکوفایی را گرفته بود.
روایت تلخ وزیر از دو فاکتوری شدن بازار و ترس تولیدکننده
وزیر جهاد کشاورزی به انحرافات فسادزای ارز ترجیحی و فشارهای وارد شده بر تولیدکنندگان اشاره کرد و روایتی تکاندهنده از وضعیت بازار ارائه داد.
وی گفت: البته این طرح انحرافاتی هم داشت که شاید دردناکترین بخش آن را شما تولیدکنندگان لمس میکردید. دیروز در مجلس با یکی از همکاران بودیم که با یک تولیدکننده تماس گرفتیم. او گفت: هفته قبل از من دو فاکتوری گرفتند. (فروش کالا با دو قیمت متفاوت برای دور زدن نظارت). وقتی از او خواستم شماره کوتاژ و نام فروشنده را بدهد تا رسیدگی کنیم، پشت تلفن گفت: نه، اصلاً نمیتوانم، بیچاره میشوم.
این چه سایه سنگینی بود که بر تولید و تولیدکننده ما افکنده شده بود؟ فضایی آنقدر سنگین که تولیدکننده حتی برای مطالبه حق قانونی خود نیز احتیاط میکند و میگوید نمیتوانم. بخش کشاورزی باید از این شرایط رها میشد.
نوری قزلجه ادامه داد: من دیگر خیلی باز نمیکنم که شما چه هزینههایی پرداخت میکردید. در انتهای زنجیره ما قیمتگذاری دستوری داشتیم و تعزیرات بالای سر قیمت ایستاده بود که نتوانید گرانتر بفروشید؛ اما شما نهاده را گران میخریدید، هزینه پشت فاکتوری میدادید و عملاً این هزینههای اضافی از سود و حتی سرمایه خودتان کسر میشد.
چالش سرمایه در گردش و تدبیر دولت برای حل روزانه مشکلات
وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به افزایش نیاز به نقدینگی پس از اصلاح قیمتها، از تشکیل کمیتهای ویژه با اختیارات هیئت وزیران برای حل فوری مشکلات خبر داد.
وی تأکید کرد: شاید مهمترین نکتهای که ما الان بهصورت مقطعی با آن مواجه میشویم، بحث سرمایه در گردش است. تا پیش از این، سرمایه ما با قیمتهای یکسوم یا یکچهارم تنظیم شده بود؛ اما اکنون بهجای ۱۱ هزار تومان باید ۴۳ هزار تومان و بهجای ۲۱ هزار تومان باید ۶۸ هزار تومان پرداخت شود. سرمایه مورد نیاز افزایش یافته و باید کمک شود تا این چرخه بتواند یک دور بچرخد و خود را حفظ کند.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: ما در این مسیر ضمن مشورت گرفتن، تجارب دو دوره قبلی اجرای چنین طرحهایی را کاملاً بررسی کردیم تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود. یکی از مشکلات گذشته این بود که وقتی در اجرا به مانعی برمیخوردند، حل آن نیازمند تصمیم در سطح دولت بود که گاهی ۱۰ تا ۱۴ روز زمان میبرد.
وی افزود: برای رفع این نقیصه، ما کمیتهای را پیشنهاد دادیم که در مصوبه دولت نیز آمد. در این کمیته تعدادی از وزرا، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. جلسات این کمیته هر روز برگزار میشود، مشکلات منعکس شده و تصمیمات آن پس از تأیید رئیسجمهور، بهمنزله مصوبه هیئت وزیران بوده و لازمالاجراست. هدف این است که بتوانیم مشکلات را بهصورت روزانه و آنی حل کنیم. بحث تأمین سرمایه در گردش نیز از جمله موضوعاتی است که بر اساس همین تجارب در دستور کار قرار دارد.
تزریق خون تازه به رگهای کشاورزی؛ تسهیلات ۵۰ همتی در راه است
وزیر جهاد کشاورزی از استقرار بانک مرکزی برای اجرای طرحهای تأمین مالی و آغاز پرداخت تسهیلات جدید از روز شنبه هفته بعد خبر داد.
نوری قزلجه در تشریح اقدامات مالی دولت برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: موضوع فروش اعتباری و استفاده از برات از جمله راهکارهایی است که بانک مرکزی قرار است از روز شنبه آینده آنها را عملیاتی کند. انصافاً این بار بانک مرکزی به خوبی پای کار آمده و با مشاهده اسناد و مدارک، همکاری قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به مصوبات اخیر افزود: خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) و افزایش سرمایه ۷۰ همتی بانک کشاورزی دو روز پیش تصویب شد و امروز نهایی شده است. بر این اساس، بانک کشاورزی از روز شنبه با در نظر گرفتن ضریب کفایت سرمایه جدید، پرداخت تسهیلات را آغاز خواهد کرد. هرچند شاید عادت نکرده بودیم که در کشور کارها با این سرعت پیش برود و خودمان هم در ابتدا باور نمیکردیم، اما مصوب کردیم که از تاریخ هفدهم، این منابع در حسابهای بانک اعمال شود تا بتوانند تسهیلات لازم را پرداخت کنند. میدانیم که سرمایه مورد نیاز عدد بالایی است و حتماً باید کمک شود.
فرمول جدید ارزی برای ثبات در سفره مردم
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به دغدغههای مربوط به نرخ ارز، از تعیین نرخ تثبیتی موقت برای جلوگیری از نوسانات روزانه در بازار کالاهای اساسی خبر داد.
نوری قزلجه با بیان اینکه نوسانات روزانه نرخ ارز میتواند هم برای واردکننده و هم برای مصرفکننده زیانبار باشد، اظهار داشت: اگر قرار بود قیمتها به نرخ لحظهای ارز متصل شود، با توجه به حجم بالای واردات – که مثلاً یک کشتی کالا چند همت ارزش دارد – تفاوتهای کوچک ارزی میتوانست کل سود واردکننده را ببلعد و سرمایهاش را به خطر بیندازد. این موضوع نگرانکننده بود و میتوانست تأمین کالا را دچار اختلال کند و نوسانات را مستقیماً به سفره مردم منتقل نماید.
وی تشریح کرد: بنابراین مقرر شد میانگین نرخ ارز تالار دوم در دو تا سه ماه گذشته – که با توجه به پایین بودن نرخ در هفتههای قبل، عدد ۱۱۲,۵۰۰ تومان محاسبه شد – به عنوان مبنا قرار گیرد. این نرخ حداقل برای دو ماه ثابت خواهد بود. اگر در آینده نرخ تالار دوم کاهش یابد، قیمتها پایینتر خواهد آمد و اگر خداینکرده افزایش یابد، بر اساس میانگین جدید تعدیل میشود. البته یکی از دلایل تأکید بانک مرکزی بر عدم افزایش این عدد، تلاش آنها برای کاهش کلی نرخ ارز، حتی در تالار دوم است.
پایان دوران ارز ترجیحی با تعریف جدید
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که سیستم جدید، بازگشت به ارز ترجیحی سابق نیست، بلکه مدلی برای ایجاد ثبات نسبی است.
وی تصریح کرد: این روش جدید به معنای بازگشت به ارز ترجیحی و ترتیبات قانونی پیچیده آن نیست. این همان ارز تالار دوم است، اما با یک پورتال تثبیتشده موقت. هدف این است که غذای جامعه حداقل برای یکی دو ماه از ثبات نسبی برخوردار باشد. ضمن اینکه در آن سوی ماجرا، بحث کالابرگ مطرح است و هرگونه افزایش قیمتی که رخ دهد، باید از طریق کالابرگ جبران شود.
حمایت تمامقد از تولیدکننده؛ من از جنس شما هستم
نوری قزلجه با یادآوری سوابق خود در بخش کشاورزی، اطمینان داد که تمامی سیاستهایش بر محور حمایت از تولیدکننده استوار است.
وی گفت: مطمئن باشید تا آنجا که میتوانیم در کنار تولیدکنندگان هستیم. من در این بخش متولد و بزرگ شدهام، تحصیل و کار کردهام و شناخت مختصری از مشکلات دارم. از روزی که مسئولیت را پذیرفتم، تمام سیاستها و برنامههای ما در جهت حمایت از تولید بوده است؛ زیرا معتقدم تنها با حفظ تولیدکننده است که میتوانیم از تأمین کالا و تنظیم بازار صحبت کنیم. اگر تولید نباشد، با دست خالی چه چیزی را میخواهیم تنظیم کنیم؟
تضمین وزیر برای حلوفصل تعهدات گذشته
وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود، خیال فعالان این بخش را بابت تعیین تکلیف مسائل باقیمانده از گذشته راحت کرد.
وی در پاسخ به سوالات حضار در خصوص سرنوشت کالاهای فروختهشده، تعهدات عملنشد و سهمیههای سوختشده، گفت: مطمئن باشید که ما تا جایی که مقدور است در کنار شما هستیم. در لابلای تصمیمات، مواد و تبصرهها همواره به دنبال حمایت از تولیدکننده هستیم تا شما بتوانید امنیت غذایی کشور را – که مهمترین مؤلفه امنیتی حال حاضر است – تأمین کنید.
تصور کنید که خودتان در جلسات تصمیمگیری حضور دارید؛ با همین اطمینان به موضوع نگاه کنید. برخی موضوعات را شاید نتوان علنی باز کرد، اما بدانید که ما با استفاده از مشورتهای شما و نمایندگان تشکلها، سعی خواهیم کرد مشکلات گذشته را به نحوی که به نفع تولید باشد، حلوفصل کنیم.
دفاع تمامقد از واقعیسازی قیمتها؛ مماشات نمیکنیم
وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری ایستادگی خود در جلسات دولت برای دفاع از قیمت واقعی محصولات، بر تغییر ریل حمایت از تولید به مصرفکننده تأکید کرد.
نوری قزلجه با اشاره به انتقاداتی که پیش از این نسبت به افزایش قیمت مرغ مطرح میشد، گفت: در جلساتی که ما را برای سرزنش بابت افزایش قیمت مرغ احضار کرده بودند، ثابت کردیم که این عدد باید اصلاح شود؛ زیرا تولیدکننده با قیمتهای قبلی نمیتواند دوام بیاورد. مطمئن باشید ما بر سر اینکه تولید باید اقتصادی باشد و تولیدکننده سرپا بماند، هیچگونه مماشاتی نداریم.
وی در تشریح سیاست جدید حمایتی دولت افزود: حاکمیت تصمیم گرفت شیوه حمایت را تغییر دهد. بهجای یارانه پاشی در ابتدای زنجیره، منابع خود را مستقیماً به کالابرگ اختصاص داد تا قدرت خرید مردم برای دریافت حداقل کالری مورد نیاز حفظ شود. در این مدل، مردم با قیمت ثابت خرید میکنند و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخت میکند. بنابراین تولیدکننده باید با خیالی آسوده و با کمترین سود ممکن، محصول را در دسترس همگان قرار دهد.
شکستن انحصار واردات؛ نفت میدهیم، کالا بیاورید
وزیر جهاد کشاورزی از برچیده شدن مقررات دستوپایگیر و پایان دوران انحصار در واردات نهادهها خبر داد و راهکارهای نوینی چون تهاتر نفت را مطرح کرد.
وی با اعلام سیاستهای جدید تجاری اظهار داشت: در بحث واردات، قید و بندهای مزاحم حذف میشود. ما برای جلوگیری از دامپینگ و دخالتهای بیجا، تنها یک سقف انحصاری تعیین میکنیم که هیچکس نتواند قدرت مطلق بازار شود؛ اما پایینتر از آن سقف، همه آزادند. توصیه من به تشکلها، زنجیرهها و کارخانههای خوراک دام این است که خودتان مستقیماً بروید و مواد اولیه مورد نیازتان را وارد کنید. این بهترین شکل واردات است.
نوری قزلجه همچنین از تنوعبخشی به روشهای تأمین ارز خبر داد و گفت: روشهای متنوعی تعبیه شده است؛ حتی مجوز گرفتهایم به کسانی که کالا تحویل میدهند، نفت معرفی کنیم تا از طریق تهاتر نفت، کالای مورد نیاز را وارد کنند. همچنین امکان استفاده از ارزهای متنوع فراهم شده تا واردات بهصورت رقابتی و با پایینترین قیمت انجام شود.
فصل جدید اقتصاد کشاورزی: پایان رانت، آغاز بهرهوری
نوری قزلجه هدف نهایی این طرح را گذار از اقتصاد دستوری به اقتصادی مبتنی بر کیفیت و بهرهوری دانست.
وی تصریح کرد: انتظار ما این است که با حذف این مقررات دستوپایگیر، گشایشی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود. پس از این اصلاحات، مفاهیمی مانند بهرهوری، کیفیت و تلاش واقعی معنای بیشتری پیدا خواهند کرد. در عین حال، موضوع تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات تأمینکنندگان را با شدت دنبال میکنیم تا در این دوران گذار، خللی در چرخه تولید ایجاد نشود.
فراخوان وزیر برای آرامش بازار: بهانهجویان را ناامید کنید
وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود، از فعالان بخش خصوصی خواست تا با مدیریت روانی بازار در روزهای ابتدایی اجرای طرح، اجازه سوءاستفاده به بدخواهان ندهند.
وی با لحنی صمیمانه درخواست کرد: برای تحقق این خبرهای خوب، یک شرط لازم است: در همین ایام ابتدایی طرح، هوای بازار را داشته باشید. اجازه ندهید کسانی که چشم دیدن روزهای خوش و آرامش این ملت را ندارند، سوار بر موجها شوند و فضا را مسموم کنند. مصاحبهها، اظهارنظرها و پیامهای شما باید حاکی از امید و اطمینان به رونق تولید باشد.
نوری قزلجه در پایان تأکید کرد: بیایید ثابت کنیم که پای کار تولید و تأمین غذای مردم هستیم. این فضای آرام به ما کمک میکند تا تصمیمات باقیمانده را با دقت بگیریم و با وجود سختیهای گذرا، بخش کشاورزی و اقتصاد کشور را از برکات بلندمدت این جراحی اقتصادی بهرهمند سازیم.
