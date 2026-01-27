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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

رشد ۵۰۰ درصدی تولیدات کشاورزی پس از انقلاب

رشد ۵۰۰ درصدی تولیدات کشاورزی پس از انقلاب

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای انقلاب تولیدات کشاورزی ۲۵ میلیون تن بود که امروز با وجود تغییر اقلیم، خشکسالی و... میزان تولیدات با رشد ۵۰۰ درصدی به ۱۳۵ میلیون تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ همایش سی و نهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی با حضور رئیس‌جمهوری کشور، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران دولتی در سالن همایش صدا و سیما در حال‌ برگزاری است.

غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این همایش، گفت: در ابتدایی انقلاب اسلامی تولیدات کشاورزی ۲۵ میلیون تن بود که امروز با وجود تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود منابع آبی میزان تولیدات به ۱۳۵ میلیون تن رسیده که این رشد ۵۰۰ درصدی دستاورد بهره‌برداران برگزیده است.

وی اظهار کرد: این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد پژوهشی در سراسر کشور و متولی پژوهش‌های کاربردی حوزه کشاورزی و ستون اصلی و پشتوانه امنیت غذایی کشور است.

وی تصریح کرد: به نحوی که اثربخشی مستقیم آن بر بخش کشاورزی بالغ بر ۲ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: اثرگذاری این سازمان بر معیشت مردم از بدو تولد با استفاده از واکسن‌های تولیدی موسسه واکسن و سرم سازی رازی تا غلات، حبوبات. محصولات لبنی و پروتئینی ملموس است

وی تصریح کرد: سازمان تات در دولت وفاق ملی تصمیم بر ساختارشکنی و تثبیت نظام نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی است.

وی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تلاش دارد تا با اجرای هدفمند و مسئله محور و با استفاده از فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زیست فناوری و نانو فناوری و بهره‌ گیری از همه ظرفیت‌های کشور از جمله کشاورزان پیشرو بخش خصوصی دانشگاه‌ها بتواند گام اساسی در جهت ارتقای کشور بردارد.

کد مطلب 6732771
فاطمه امیر احمدی

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