رشد ۵۰۰ درصدی تولیدات کشاورزی پس از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ همایش سی و نهمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی با حضور رئیسجمهوری کشور، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران دولتی در سالن همایش صدا و سیما در حال برگزاری است.
غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این همایش، گفت: در ابتدایی انقلاب اسلامی تولیدات کشاورزی ۲۵ میلیون تن بود که امروز با وجود تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود منابع آبی میزان تولیدات به ۱۳۵ میلیون تن رسیده که این رشد ۵۰۰ درصدی دستاورد بهرهبرداران برگزیده است.
وی اظهار کرد: این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد پژوهشی در سراسر کشور و متولی پژوهشهای کاربردی حوزه کشاورزی و ستون اصلی و پشتوانه امنیت غذایی کشور است.
وی تصریح کرد: به نحوی که اثربخشی مستقیم آن بر بخش کشاورزی بالغ بر ۲ میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: اثرگذاری این سازمان بر معیشت مردم از بدو تولد با استفاده از واکسنهای تولیدی موسسه واکسن و سرم سازی رازی تا غلات، حبوبات. محصولات لبنی و پروتئینی ملموس است
وی تصریح کرد: سازمان تات در دولت وفاق ملی تصمیم بر ساختارشکنی و تثبیت نظام نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی است.
وی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تلاش دارد تا با اجرای هدفمند و مسئله محور و با استفاده از فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زیست فناوری و نانو فناوری و بهره گیری از همه ظرفیتهای کشور از جمله کشاورزان پیشرو بخش خصوصی دانشگاهها بتواند گام اساسی در جهت ارتقای کشور بردارد.
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