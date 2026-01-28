دهه فجر فرصتی مغتنم برای بازخوانی اهداف انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر شهرستان کاشمر در محل سالن همایشهای شهدای فرمانداری با گرامیداشت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای برنامههای متنوع فرهنگی در ایام دهه فجر اظهار کرد: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید بیش از هر چیز، جنبه مردمی انقلاب را مدنظر قرار دهیم و برای مردم تبیین کنیم که انقلاب برای چه هدفی شکل گرفت و امروز در چه شرایطی قرار داریم.
فرماندار کاشمر افزود: دهه فجر فرصتی مغتنم برای بازخوانی اهداف انقلاب اسلامی و تبیین وضعیت کنونی کشور است و ما به عنوان مسئولان وظیفه داریم در راستای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، گامهای مؤثر و عملی برای ایجاد شرایط بهتر زندگی مردم برداریم.
وی با بیان اینکه برنامههای دهه فجر باید در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهرستان باشد، خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای اثرگذار و متنوع فرهنگی میتواند موجب افزایش امید و مشارکت مردمی شود و این مهم باید در دستور کار تمامی دستگاهها قرار گیرد.
قربانی در ادامه با قدردانی از همراهی، بصیرت و درک بالای مردم، کسبه و اصناف شهرستان گفت: مردم فهیم کاشمر در سریعترین زمان ممکن و با درک و بصیرت بالا، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند که این موضوع نشاندهنده بلوغ فکری و اجتماعی مردم است.
فرماندار کاشمر با تأکید بر لزوم شنیدن صدای اعتراض و نارضایتی مردم تصریح کرد: باید کاستیها و کمبودها را بپذیریم و ما مسئولان نیز همچون مردم، در ارائه خدمت و تلاش برای رفع مشکلات فروگذار نباشیم، امروز مسئولان به سطحی از بلوغ و درک مردم رسیدهاند که با همدلی و همراهی، برای انجام وظایف محوله تلاش مضاعف داشته باشند.
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه جهت برنامههای دهه مبارک فجر شهرستان کاشمر برنامه ریزی شد که از جمله دیدار با خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، خدمترسانی به مردم، اجرای دیوارنگاره ۵۰ متری پرچم مقدس جمهوری اسلامی، برگزاری یادواره شهدای انقلاب، همایش بانوان «فجرآفرین»، ازدواج ۱۱۰ زوج جوان کاشمری، افتتاح پروژههای عمرانی، برپایی میز خدمت و حضور مدیران در مساجد و دیدار چهرهبهچهره با مردم است.
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