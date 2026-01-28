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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

عامل سرقت ۶۰ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

عامل سرقت ۶۰ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

اصفهان- رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: سارقی که با دستبرد به منزلی در شهر اصفهان، ۶۰ میلیارد ریال اموال شهروندی را به سرقت برده بود، دستگیر شد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت و انجام اقدامات تخصصی، سارق را شناسایی و طی عملیاتی هماهنگ متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارق ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارق در تحقیقات انجام شده به سرقت منزل در شهر اصفهان اقرار که ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6734232

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