مطیعی: دهه فجر فرصت بی نظیر تبیین مفاهیم دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در در جلسه ستاد بزرگداشت ایامالله دهه فجر و اعیاد شعبانیه در دفتر خود در سمنان ا بیان اینکه دهه فجر فرصت بی بدیل تبیین مفاهیم دینی است، بیان کرد: ویژه برنامه های تبیینی در این ایام در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تبیین مفاهیم دینی و به خصوص معارف قرآن کریم از مهمترین رسالت های دستگاه های فرهنگی و اعضای ستاد دهه فجر است، افزود: این اهتمام به حرمت گذاری به قرآن کریم و شعائر دینی امسال در دهه فجر اهمیت دو چندانی دارد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اغتشاشات اخیر توضیح داد: توهین اغتشاشگران به ساحت مقدس قرآن کریم نشاندهنده اثرگذاری بیبدیل و غیرقابل انکار این کتاب آسمانی در مقابله با استکبار جهانی و جبهه ظلم است.
مطیعی همچنین زحمات بیشائبه دولت در شرایط حساس اقتصادی کشور را یادآور شد و گفت: ایام الله دهه فجر فرصت مطلوبی برای حمایت و قدردانی از دولت برای تقابل با دروغپردازیهای رسانههای معاند در رابطه با ناکارآمدی مدیران و مسئولان دولتی است.
وی با اشاره به نزدیک شدن هفته جوان و ضرورت جذب اقشار مختلف جوانان به سوی مفاهیم دینی تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت قشر جوان با شیوههای تکراری و کارشناسی نشده به سمت مفاهیم عمیق دینی جذب شود؛ بلکه باید با روشهای خلاقانه و متناسب با ذائقه نسل امروز، معارف اسلامی را به آنان منتقل کرد.
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