کشف و ضبط لاشه کل و بز از منزل متخلفان شکار غیرمجاز در بخش بوشکان

به گزارش خبرنگار مهر؛ کامبیز عبدالهی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی، در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای صیانت و حفاظت از انفال الهی، پس از انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی، تجسس و شناسایی و اطمینان از صحت گزارش واصله، با اخذ دستور قضایی موفق به کشف اجزای لاشه کل و بز از منزل متهمان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتستان افزود: در ادامه و با هماهنگی مقام قضایی و با همراهی پاسگاه انتظامی بخش بوشکان، بازرسی از منزل متهمان انجام شد که طی آن اجزای لاشه شکار کشف و ضبط شد.

وی گفت:پرونده متهمان پس از طی مراحل قانونی و انجام تحقیقات لازم، به همراه ادوات مکشوفه به مراجع قضایی ارجاع و متهمان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دشتستان در پایان از مردم فهیم و طبیعت‌دوست بخش بوشکان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب، آلودگی محیط‌زیست و یا شکار و صید غیرمجاز، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین واحد محیط‌زیست اطلاع دهند.