حیدری: تسهیلات بانکی باید در مسیر تولید و اشتغال هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران و کارشناسان شبکه بانکی استان بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان نظام بانکی و دستگاههای نظارتی در راستای ارتقای شفافیت، سلامت اداری و حمایت مؤثر از توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
بازرس کل استان کردستان در این نشست با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان عالیترین دستگاه نظارتی، اظهار کرد: اجرای دقیق و هدفمند طرحهای اشتغالمحور، جذب صحیح تسهیلات و مدیریت هوشمند جریان نقدینگی از سوی بانکها، نقش تعیینکنندهای در توزیع عادلانه منابع، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف اسناد بالادستی دارد.
وی با بیان اینکه استان کردستان نیازمند سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است، بر ضرورت شناسایی و حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی اقتصادی، بانکها باید همکاری لازم را با واحدهای تولیدی فعال که علیرغم مشکلات همچنان در چرخه تولید حضور دارند، از طریق اعطای تسهیلات، امهال بدهیها و مدیریت بازپرداختها بهعمل آورند تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
حیدری مدیریت صحیح جریان نقدینگی را یکی از الزامات توسعه دانست و تصریح کرد: تسهیلات بانکی باید بهگونهای هدایت شود که از انحراف منابع جلوگیری شده و اعتبارات صرفاً در مسیر تولید، اشتغال و اهداف تعیینشده هزینه شود.
بازرس کل استان کردستان سلامت اداری و مقابله با فساد را زیربنای توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: کاهش فساد، زمینه جذب سرمایهگذاران واقعی را فراهم میکند و در مقابل، برخورد قاطع با بدهکاران کلان بانکی که موجب اخلال در نظام مالی و تضییع حقوق عمومی میشوند، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در ادامه بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تأکید کرد و افزود: بانکها باید در شرایط فعلی اقتصادی، نهایت همکاری را با اقشار کمدرآمد، بیماران خاص و افراد نیازمند داشته باشند. همچنین تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و کاهش صفهای انتظار در این حوزهها مورد انتظار است.
در پایان این نشست، بر برگزاری جلسات تخصصی مشترک میان بازرسان بانکی و شبکه بانکی استان با هدف افزایش شفافیت، ارتقای سلامت اداری و تسهیل فرآیندهای بانکی تأکید شد.
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