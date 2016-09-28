کارنامه کنکور ۹۵ منتشر شد/ امکان اعتراض تا ۱۹ مهر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این کارنامه حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، نمره کل وی در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از کدرشته های انتخابی است.

وی افزود: در آزمون سراسری سال ۹۵ تعداد ۸۶۰ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد، ۷۷۲ هزار و ۹۸۲ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و در نهایت تعداد ۴۹۷ هزار و ۳۲۶ داوطلب کدرشته های با آزمون و ۴۹ هزار و ۵۱۰ داوطلب کدرشته های بدون آزمون را انتخاب کردند.

توکلی یادآور شد: از این تعداد در نهایت ۳۹۸ هزار و ۸۳۲ نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده اند.

وی افزود: کارنامه برای تمامی پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده اند ولی پذیرفته نشده اند، صادر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: با توجه به اینکه سازمان سنجش هر گونه تغییرات منعکس شده از جمله اصلاح سوابق تحصیلی و یا اعمال سهمیه از سوی ارگانها را در نتیجه نهایی داوطلبان ذینفع اعمال کرده داوطلبان می توانند همزمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایی، کارنامه نتیجه مرحله اول اصلاح شده خود را هم مشاهده کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش درصورتی که درخصوص مندرجات کارنامه و یا انتخاب رشته خود سوال و یا تقاضایی داشته باشند، می توانند حداکثر تا ۱۹ مهرماه ۹۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

توکلی گفت: داوطلبان باید توجه داشته باشند که تمامی درخواستهای مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً برای پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بررسی خواهد شد.

وی یادآور شد: داوطلبان می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.