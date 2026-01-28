به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش های منتشر شده از سرویس های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که واشنگتن در خصوص همراهی دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا با خواسته های این کشور مبنی بر قطع روابط با روسیه، چین و ایران تردید دارد.

مسئولان آمریکایی گفته اند که از رودریگز می خواهند روابط خود را با کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین قطع کرده و دیپلمات های آنها را از ونزوئلا اخراج کند اما وی در این خصوص موضع گیری نکرده است.

منابع آگاه بر اساس گزارش های سرویس های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که مشخص نیست رودریگز با این خواسته واشنگتن موافقت کند.

در گزارش رویترز آمده است، ترامپ می خواهد از منابع نفتی ونزوئلا بهره برداری کند و اگر روابط این کشور با رقبای آمریکا قطع شود شرکت های آمریکایی می توانند در بخش انرژی در ونزوئلا سرمایه گذاری کنند.