ساخت قلب توربوکمپرسورهای دریایی در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سیدعلی شجاعت‌الحسینی، مدیر بخش تجهیزات جانبی شرکت دانش‌بنیان تربوتک (زیرمجموعه هلدینگ OTC)، با اشاره به توان تخصصی این مجموعه گفت: بیش از ۲۰۰ مهندس جوان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های صنعتی کشور از جمله شریف، تهران، امیرکبیر و خواجه نصیر در دفتر طراحی ما فعالیت دارند و این ترکیب، موتور نوآوری محصولات تربوتک است.

او افزود: در اردیبهشت‌ماه امسال، یکی از محصولات توربوتک به‌عنوان محصول برگزیده دانش‌بنیان با بیشترین تأثیر اقتصادی و ارزآوری توسط معاونت علمی انتخاب و در نمایشگاه فر ایران به‌عنوان محصول شاخص شرکت معرفی شد.

این فعال فناور درباره جزئیات فنی این پکیج توضیح داد: توربوکمپرسور معرفی‌شده برای نصب در سکوهای نفتی خلیج فارس طراحی شده و وظیفه آن جبران افت فشار در مخازن مشترک ایران و قطر است. این سیستم با افزایش فشار، گاز را از عمق مخزن استخراج کرده و به سمت ساحل هدایت می‌کند تا در نهایت به مجتمع پارس جنوبی برسد.

وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۳، قلب توربین با نام IGT‑۲۵ با برند ایرانی ثبت شد؛ مدلی بومی‌شده از توربین شرکت زیمنس. او گفت: در دوران برجام، کارشناسان زیمنس از توربوتک بازدید کردند و اذعان داشتند که محصول ما مسیر فنی مستقلی طی کرده، زیرا تغییرات گسترده‌ای در بخش‌های حساس توربین انجام شده تا به یک برند مستقل ملی تبدیل شود.

به‌گفته مدیر بخش تجهیزات جانبی این شرکت دانش‌بنیان، از زمان معرفی IGT‑۲۵ تاکنون، فرایند ارتقاء توربین بر اساس نیازهای فراساحلی کشور شامل افزایش ظرفیت، بهبود سامانه‌های داغ و سرد و تطبیق برای عملکرد در دما و رطوبت بالای خلیج فارس ادامه یافته است.

شجاعت‌الحسینی، از مهم‌ترین دستاوردهای این ارتقاء، کاهش ۳۰ درصدی سطح اشغال پکیج نسبت به نمونه‌های خارجی خواند و عنوان کرد: هر مترمربع از سکوهای دریایی حدود ۱۰ هزار یورو هزینه دارد و کاهش ۱۳۰ مترمربع در ابعاد پکیج، صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه ساخت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به رطوبت بالا و نمک فراوان در خلیج فارس، طراحی این پکیج به‌گونه‌ای انجام شده که مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد. برای این هدف، از سامانه‌های فیلتراسیون پیشرفته استفاده شده است؛ برخی از این فیلترها هنوز در داخل تولید نمی‌شوند اما اسمبل و یکپارچه‌سازی آن‌ها در شرکت غدیر یزد انجام شده و سپس در پکیج اصلی نصب می‌گردند. نتیجه این طراحی، ساخت پکیجی مقاوم و سازگار با شرایط سخت دریایی است که توجه کارفرما را به‌لحاظ فنی و اقتصادی جلب کرده است. شرکت نفت و گاز پارس (POGC) کارفرمای اصلی پروژه است و تاکنون دو واحد کامل این سیستم تحویل داده شده است.

شجاعت‌الحسینی در پایان خاطرنشان کرد: برای پروژه فشارافزایی گاز خلیج فارس، دو واحد پایلوت از توربوکمپرسور ایرانی طبق قرارداد رسمی با POGC در مناطق ساحلی نزدیک دریا نصب خواهد شد تا عملکرد آنها طی یک‌سال به‌طور مداوم تست و پایش شود. پس از تأیید نهایی، این واحدها روی سکوهای تولیدی شرکت‌های داخلی از جمله تأسیسات دریایی نصب و وارد چرخه بهره‌برداری خواهند شد.