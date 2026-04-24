آب شرب روستای یاری جوانرود پایدار شد

کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال گزارش اهالی روستای یاری مبنی بر افت فشار و کمبود آب شرب، موضوع به صورت فوری در دستور کار تیم حوادث و اتفاقات آبفای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای عملیاتی پس از بررسی‌های اولیه، عملیات پایش خط انتقال آب این روستا را آغاز کردند و در طول حدود یک کیلومتر از مسیر شبکه، نقاط مختلف مورد بررسی و گمانه‌زنی قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود تصریح کرد: در جریان این بررسی‌ها مشخص شد که ریشه درختان در بخشی از مسیر خط انتقال نفوذ کرده و موجب انسداد جریان آب شده است.

عزیزی‌نسب ادامه داد: تیم‌های فنی با انجام حفاری در محل و خارج کردن ریشه‌های نفوذ کرده به لوله، مسیر انتقال آب را بازگشایی کردند و مشکل افت فشار در شبکه برطرف شد.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با تلاش سه روزه نیروهای آبفا و همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستا انجام شد و در حال حاضر آب شرب روستای یاری با فشار مناسب در اختیار ساکنان قرار دارد.