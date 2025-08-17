اجرای پروژه گردشگری ۴۲ هکتاری ری با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شنگی، صبح یکشنبه، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، از اجرای مجموعه‌ای گسترده از پروژه‌های عمرانی، گردشگری، ورزشی و خدماتی در شهرری خبر داد و تأکید کرد که این طرح‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه شهروندان در حال اجرا هستند و برخی از آنها در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

شنگی با اشاره به تعریف پروژه‌های متعدد در قالب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، گفت: بخش عمده‌ای از پروژه‌ها قرارداد شده و مراحل احداث آنها در حال انجام است. همچنین پروژه‌های شاخصی در حوزه گردشگری و تفریحی در دست تهیه می‌باشد.

وی با بیان اینکه پروژه گردشگری ۴۲ هکتاری در منطقه با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست، افزود: از این مبلغ، ۱۰۶ میلیارد تومان برای تملکات مورد نیاز این پروژه هزینه شده و عملیات آن انجام شده است. همچنین پروژه آبرسانی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان برای آبیاری فضای سبز این مجموعه به پایان رسیده است.

شنگی به ظرفیت مهم تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۴.۵ میلیون مترمکعب پساب در این تصفیه‌خانه تولید می‌شود که با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت فاضلاب تهران، این ظرفیت برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خط انتقال آب تکمیل شده و همزمان با افتتاح پروژه فضل‌الهی، تصفیه‌خانه نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار منطقه ۲۰ با بیان کمبود سرانه ورزشی در ناحیه ۳ ادامه داد: با وجود نبود زمین ملکی، ۲۰۰۰ متر مربع زمین از شرکت واحد استانی دریافت شده و پروژه مجموعه ورزشی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. این مجموعه شامل سالن‌های بدنسازی مجزا برای بانوان و آقایان و سالن‌های ورزش‌های توپی خواهد بود که با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود.

وی همچنین از نوسازی زمین چمن بلوار بسیج خبر داد و گفت: این زمین با قدمت ۵۰ سال، محل تمرین بسیاری از ورزشکاران نام‌آشنا بوده و هم‌اکنون به مجموعه‌ای استاندارد با امکاناتی همچون سونا، رستوران، ساختمان اداری، جایگاه تماشاچی و زمین چمن تبدیل خواهد شد.

شنگی در پایان به افتتاح سرای محله حمزه‌آباد به عنوان آخرین سرای محله منطقه اشاره کرد و گفت: این مرکز ظرف سه ماه آینده افتتاح می‌شود و با بهره‌برداری از آن، شبکه سراهای محله منطقه ۲۰ تکمیل خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌ها در شرایط دشوار کشور افزود: در طول ایام جنگ ۱۲ روزه هیچ پروژه‌ای متوقف نشد و با پیگیری‌های مستمر، روند اجرای طرح‌ها با سرعت مطلوب ادامه یافته و بسیاری از آنها در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

شنگی در ادامه از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقلی، زیست‌محیطی و خدمات شهری در شهرری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، رفع گره‌های ترافیکی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در حال اجراست.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به پروژه‌های شاخص در سطح منطقه اظهار داشت: احداث دو پل در محله تقوی‌آباد از جمله این طرح‌هاست که با هدف رفع مشکلات ترافیکی میدان معلم و بخش شرقی منطقه اجرایی شده و پس از یک‌سال‌ونیم مطالعه و بررسی کارشناسی، وارد فاز عملیاتی شده است.

وی همچنین به روند پیشرفت خط ۶ مترو اشاره کرد و افزود: تست خط گرم ایستگاه میدان شهرری در اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این ایستگاه در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. ورود قطار ملی و واگن‌های وارداتی نیز تحولی چشمگیر در سیستم حمل‌ونقل عمومی منطقه ایجاد خواهد کرد.

شهردار منطقه ۲۰ از احداث چندین پارکینگ عمومی در نقاط مختلف شهرری نیز خبر داد و گفت: پارکینگ «بغدادی» با تملک ۴۰۰ مترمربع زمین جدید در خیابان آستانه در دست احداث است همچنین پارکینگ بزرگ ۱۱۰۰۰ متری با ظرفیت ۱۰۰۰ خودرو در مرحله بررسی و تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار دارد و پارکینگ ضلع جنوبی نیز با ظرفیت ۴۷۵۰ خودرو و اعتبار ۵۴۰۰ میلیارد تومان، به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

شنگی در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی کانال سرخ تصریح کرد: در صورت بروز رانش، بزرگراه امام علی (ع) با خطر جدی مواجه می‌شد. با همکاری شرکت خاکریزآب، عملیات مرمت این کانال در دو فاز آغاز شده و تاکنون بیش از ۸۰ درصد فاز نخست آن پیشرفت داشته است. مجموع اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه ۵۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

وی همچنین از آماده‌سازی تالاب هشت هکتاری در محدوده شهرستان ری خبر داد و بیان کرد: احداث ۷۰۰ خانه پرنده در این محدوده، زمینه را برای بازگشت لک‌لک‌ها و جذب گردشگران و علاقه‌مندان به محیط زیست فراهم خواهد کرد. این پروژه با رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی در حال اجراست.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه روشنایی معابر عنوان کرد: با تعویض لامپ‌های پرمصرف و نصب پایه‌های جدید، مصرف برق عمومی در منطقه به یک درصد کاهش یافته که این رقم پایین‌تر از میانگین کشوری است و گامی مهم در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی به شمار می‌رود.